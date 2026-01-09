Gigante minero suizo Glencore negocia posible fusión con la anglo-australiana Rio Tinto

El gigante suizo de la minería y el comercio de materias primas Glencore anunció este viernes que está negociando con su competidora anglo-australiana Rio Tinto una posible fusión, un año después del fracaso de unas conversaciones similares.

Glencore confirmó tras rumores aparecidos en la prensa que "mantiene conversaciones preliminares con Rio Tinto", ambos con una fuerte presencia en América Latina, sobre "una posible fusión de parte o la totalidad de sus actividades", según su comunicado.

El diario económico Financial Times había informado el jueves que los dos grupos reanudaron los diálogos en torno a una "megatransacción" que daría lugar a la mayor empresa minera del mundo, valorada en más de 260.000 millones de US$.

Si estas conversaciones llegan a buen puerto, Glencore explicó que espera que la unión se realice mediante una adquisición por parte de Rio Tinto íntegramente en acciones.

Hace un año, negociaciones previas sobre un proyecto de fusión fracasaron debido a las divergencias entre los dos gigantes.

Glencore insistió, además, en que "no hay certeza" de que las conversaciones den lugar a un acuerdo.

El gigante anglo-australiano Rio Tinto, que también confirmó el inicio de los acercamientos en un comunicado, deberá indicar "a más tardar" el 5 de febrero si desea o no presentar una oferta.

Al unir sus fuerzas, estos dos actores reforzarían su capacidad para adquirir recursos de cobre, un metal cuya demanda aumenta a medida que los países amplían sus redes eléctricas con el auge de las energías renovables.

También es necesario para la fabricación de aerogeneradores, paneles solares, baterías para vehículos eléctricos o aparatos electrónicos de consumo, así como para material militar y el desarrollo de la inteligencia artificial.