Gigante petrolero emiratí ADNOC cierra refinería por precaución tras un ataque con drones: fuente

Por Yousef Saba

10 mar (Reuters) - La petrolera estatal de Abu Dabi, ADNOC, ha cerrado su refinería de Ruwais, informó el martes una fuente: "Tras un incendio en una instalación del complejo a raíz de un ataque con drones, la más reciente perturbación de la infraestructura energética debido a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán".

Las autoridades de Abu Dabi respondieron a un incendio en las instalaciones tras un ataque con drones, informó el martes la oficina de prensa del Gobierno del emirato, que añadió que no hubo heridos. No identificaron las instalaciones.

El complejo alberga las instalaciones de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (ADNOC), que pueden refinar hasta 922.000 barriles de petróleo al día y sirve como centro neurálgico para las operaciones de refinación del emirato, incluidas importantes plantas químicas, de fertilizantes y de gas industrial.

La refinería ha sido cerrada como medida de precaución, informó a Reuters una fuente con conocimiento del asunto, que añadió que todas las demás operaciones del complejo continuaban con normalidad.

ADNOC, la Oficina de Medios de Comunicación de Abu Dabi y el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios enviadas por correo electrónico. (Reportaje de Yousef Saba; edición en español de Javier López de Lérida)