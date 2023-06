Gigantes completan inusual barrida ante los Dodgers con triunfo por 7-3

Los ángeles (ap) — los gigantes de san francisco completaron a una inusual barrida en la serie de visita ante los dodgers al superar por 7-3 a los ángeles el domingo.

Fue la sexta ocasión que San Francisco barrió a Los Ángeles en una serie de tres duelos en el Estadio de los Dodgers desde que los equipos se mudaron a California en 1958 y la primera desde agosto del 2012.

LaMonte Wade Jr. y el venezolano Luis Matos tuvieron remolcadas dobles, Logan Webb (6-6) permitió dos carreras en siete innings y los Gigantes ganaron su séptimo duelo consecutivo.

Tony Gonsolin (4-2) permitió siete carreras por primera vez como jugador de Grandes Ligas en 5 2/3 entradas por los Dodgers, que han perdido cuatro de cinco.

Tras la humillante derrota por 15-0 el sábado, los Dodgers tuvieron oportunidad de irse arriba en la primera, pero James Outman salió ponchado con las bases llenas.

Los Ángeles puso emoción en la baja de la novena llenando las bases con un out. El dominicano Camilo Doval golpeó a Will Smith el 7-3 antes de ponchar a su compatriota Wandy Peralta y que J.D. Martinez pegara un elevado de out.

Por los Gigantes, los venezolanos Thairo Estrada de 4-0, Luis Matos de 4-1 con una anotada y dos empujadas.

Por los Dodgers, los venezolanos David Peralta de 4-2 con una anotada y una remolcada, Miguel Rojas de 0-0 con una anotada. El cubano Miguel Vargas de 3-0.

