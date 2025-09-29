Gigantes despiden al veterano mánager Bob Melvin tras dos años. Posey busca “una voz diferente”

SAN FRANCISCO (AP) — Buster Posey buscará una nueva voz líder para guiar a los Gigantes de San Francisco, alguien con una ética de trabajo "obsesiva" y atención al detalle.

El mánager Bob Melvin fue despedido el lunes después de que el club no lograra clasificarse a los playoffs por cuarta temporada consecutiva.

Posey, presidente de operaciones de béisbol de San Francisco, anunció la decisión. Había mostrado su confianza en Melvin al ejercer la opción de contrato del veterano mánager para la temporada 2026 el 1 de julio.

"Simplemente buscamos encontrar una voz diferente que pueda llevarnos en una dirección distinta", expresó Posey.

Melvin dijo después de la victoria del domingo por 4-0 contra Colorado para concluir su segunda temporada que no había recibido garantías sobre dirigir en 2026.

“Es lo que hay, veremos qué trae el próximo día”, dijo.

Los Gigantes terminaron 81-81, una victoria más que en el primer año de Melvin. No acceden a la postemporada desde que ganaron la División Oeste de la Liga Nacional con 107 victorias, cifra récord de la franquicia, superando a los rivales Dodgers por un juego en 2021 bajo el entonces mánager Gabe Kapler.

Ahora, otro cambio.

"No es ideal, pero desafortunadamente hablamos mucho sobre cuáles son los estándares para los Gigantes y tenemos estándares altos", comentó Posey. "Y me exijo a mí mismo esos mismos estándares. Entiendo completamente la posición en la que estoy ahora. Mi trabajo y el éxito del equipo se evalúan en consecuencia también. Sin duda, esperas que pueda haber consistencia en estas posiciones de liderazgo. Tenemos que volver a un lugar donde estemos entrando en los playoffs, estamos haciendo carreras en los playoffs. Eso es lo que nuestra base de fanáticos merece, eso es lo que la ciudad merece".

Mientras Posey comienza a finalizar su lista de candidatos, un nombre familiar ha surgido como una posibilidad: Bruce Bochy, el mánager que dirigió al ex receptor. Ha concluido su contrato de tres años con Texas, pero Posey señaló que "no sé cuál es su situación aún, así que no puedo hablar sobre eso".

Bochy, de 70 años, dirigió a los Gigantes durante 13 temporadas desde 2007 hasta 2019, un período que incluyó títulos de la Serie Mundial cada dos años en 2010, 2012 y 2014.

Posey dijo que no hay un plazo para hacer una contratación —"Quiero asegurarme de que lo hagamos bien"— ni sugirió si buscaría a alguien con experiencia previa como mánager.

Los jugadores ofrecieron su apoyo a Melvin al finalizar la temporada.

"Ha sido mi mánager durante, supongo, siete años", dijo el tercera base Matt Chapman, quien también jugó para Melvin en Oakland. "Me siento extremadamente agradecido de poder jugar para él y es el mismo tipo todos los días. Ha sido constante para nosotros, siempre es honesto con los jugadores, nos respalda. Ha hecho lo mejor con lo que le hemos dado.

Los jugadores, muchos de nosotros probablemente no jugamos a nuestras capacidades.

Melvin, de 63 años, dejó a los Padres de San Diego para volver a la Bahía de San Francisco y dirigir a los Gigantes el año pasado para el trabajo que siempre soñó hacer como ex receptor de la organización. Este fue su 22do año como mánager de las Grandes Ligas.

San Francisco terminó 80-82 en la primera temporada de Melvin después de reemplazar a Kapler, quien fue despedido con tres días restantes en la temporada 2023.

Melvin tiene un récord de 1678-1588 como mánager en la temporada regular. Tres veces ganador del premio al Mánager del Año, ha ganado el galardón en ambas ligas y tiene ocho apariciones en postemporada. Ha dirigido a Arizona, Seattle, Oakland, San Diego y los Gigantes.

