Gigantes mineros Anglo American y Teck anuncian su fusión

El gigante minero británico Anglo American y su par canadiense Teck Resources anunciaron el martes su fusión, que da lugar a Anglo Teck, un nuevo mastodonte del sector, que será uno de los mayores productores de cobre del mundo.

El nuevo grupo "será uno de los mayores productores mundiales de cobre", destacaron en un comunicado ambas compañías, que esperan cerrar la operación dentro de año o año y medio.

La nueva entidad cotizará principalmente en Londres pero tendrá su sede mundial en Vancouver, en el oeste de Canadá. Los accionistas de Anglo American poseerán alrededor del 62,4% de la empresa y los de Teck, cerca del 37,6%.

"Tenemos la oportunidad única de reunir dos sociedades mineras muy reputadas, cuyas carteras y necesidades son profundamente complementarias, y que comparten valores comunes", declaró Duncan Wanblad, director general de Anglo American, que se pondrá al frente de la nueva empresa.

El director general de Teck, Jonathan Price, será su adjunto.

La demanda de cobre, un metal clave para la transición energética (paneles solares, aerogeneradores, baterías de autos eléctricos), se disparó en los últimos años.

En 2024, Anglo American rechazó una oferta pública de compra de su rival australiano BHP, que ofrecía miles de millones de dólares para crear un titán del cobre.

Anglo American, fundada en 1917 en Sudáfrica por el industrial de origen alemán Ernest Oppenheimer, es una de las mayores compañías mineras del mundo. Cotiza tanto en Londres, donde tiene su sede, como en Johannesburgo.

zap/yk/jvb/an