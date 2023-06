Gigantes superan 4-2 a Padres y extienden racha de victorias seguidas a 10

San francisco (ap) — sean hjelle lanzó cuatro episodios sin permitir anotación como relevista y ayudó a los gigantes de san francisco a extender su racha a 10 victorias consecutivas al superar el miércoles a yu darvish y los padres de san diego por 4-2.

Joc Pederson y Mike Mike Yastrzemski añadieron remolcadores sencillos y los Gigantes convirtieron cuatro doble plays para mantener intacta su racha más larga de victorias desde el 2004.

San Francisco también se benefició de un cambio de decisión en el plato en la quinta.

Blake Sabol de los Gigants al parecer recibió un out al deslizarse al plato tras un fuerte lanzamiento de Fernando Tatis Jr. con un sencillo con un out que pegó Pederson a la derecha. Inicialmente consideraron el out de Sabol, pero revirtieron la decisión tras una larga revisión del video, el umpire indicó que el cátcher dominicano Gary Sánchez estaba bloqueando el plato. El frustrado mánager de los Padres Bob Melvin, ingresó a discutir, pero sin suerte.

San Francisco ha ganado 25 de 34 encuentros tras perder tres seguidos en Arizona y tiene su mejor marca de 10 juegos por encima del .500. foja de 42-32.

Por los Padres, los dominicanos Fernando Tatis Jr. de 4-0, Juan Soto de 4-2 con una anotada, Gary Sánchez de 2-0, Nelson Cruz de 2-0.

Por los Gigantes, el venezolano Luis Matos de 4-2 con una anotada.

