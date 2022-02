Gigantesco portacontenedores de maersk encalla frente a una isla alemana

Por Zuzanna Szymanska y Miranda Murray

BERL√ćN, 3 feb (Reuters) - Uno de los mayores buques portacontenedores del mundo, el Mumbai Maersk, encall√≥ frente a la isla alemana de Wangerooge, en el Mar del Norte, informaron el jueves el Mando Central de Emergencias Mar√≠timas de Alemania y Maersk.

No se han reportaron heridos entre las 30 personas que iban a bordo, no se han detectado fugas de combustible y la entrada al puerto no est√° obstruida, dijeron en un comunicado.

El transporte mar√≠timo representa entre el 80% y el 90% de todo el comercio mundial y el Mumbai Maersk pertenece a una clase de buques muy grandes que pueden transportar m√°s de 18.000 contenedores de 33 metros c√ļbicos equivalentes con muebles, veh√≠culos, textiles y otras mercanc√≠as de exportaci√≥n.

El jueves por la ma√Īana fracas√≥ un primer intento de remolcar el barco de 400 metros a aguas m√°s profundas por parte de dos buques polivalentes y cinco remolcadores. La empresa de salvamento desplegar√° varios remolcadores adicionales y realizar√° un segundo intento hacia la medianoche, dijo un portavoz del mando de emergencias mar√≠timas.

"Han decidido no iniciar un intento con la marea de la tarde porque no hay suficiente agua. Ahora se concentrar√°n en la marea nocturna para iniciar el intento, que esperamos sea exitoso", dijo el portavoz.

Tanto Maersk como el comando de emergencia dijeron que no hay se√Īales de contaminaci√≥n.

El barco, de bandera danesa, se dirig√≠a desde Rotterdam (Holanda) a la ciudad portuaria de Bremerhaven, en el noroeste de Alemania, cuando encall√≥ a √ļltima hora de la tarde del mi√©rcoles, seg√ļn un comunicado del mando de emergencias mar√≠timas.

Las autoridades de Wilhelmshaven y Oldenburg dijeron que se est√° investigando la causa del incidente.

(Editado en espa√Īol por Carlos Serrano)