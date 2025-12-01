Gilgeous-Alexander anota 26 y Thunder vencen 123-115 a Trail Blazers

PORTLAND, Oregon, EE.UU. (AP) — Shai Gilgeous-Alexander anotó 26 puntos, Chet Holmgren sumó 19 puntos y nueve rebotes, y el Thunder de Oklahoma City venció el domingo 123-115 a los Trail Blazers de Portland para su duodécima victoria consecutiva.

Con esta victoria, el Thunder mejora a 20-1, siendo su única derrota contra los Trail Blazers el cinco de noviembre.

En su segundo partido tras la cirugía de muñeca, Jalen Williams consiguió 16 puntos y ocho rebotes en 34 minutos.

Deni Avdija terminó con 31 puntos, 19 rebotes y diez asistencias para Portland. Toumani Camara anotó 19 puntos y ocho rebotes, y Jerami Grant sumó 18 puntos.

Portland se acercó a dos puntos 107-105 con 2:58 restantes, pero el Thunder, liderado por Gilgeous-Alexander, utilizó su experiencia para cerrar el juego.

La ofensiva fluyó para ambos equipos en el segundo cuarto, con ambos lanzando más del 40% desde la línea de tres puntos y el 50% desde el campo. El triple de Grant con 9,2 segundos restantes le dio a Portland una ventaja de 55-54 al medio tiempo.

El Thunder no contó con Isaiah Hartenstein y Alex Caruso.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes