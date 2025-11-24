Gilgeous-Alexander anota 37 y Thunder aplasta a Trail Blazers para vengar su única derrota

OKLAHOMA CITY (AP) — Shai Gilgeous-Alexander anotó 37 puntos en tres cuartos y el Thunder de Oklahoma City venció el domingo por la noche 122-95 a los Trail Blazers de Portland para vengar su única derrota de la temporada.

Gilgeous-Alexander acertó 13 de 18 intentos desde el campo y todos sus nueve tiros libres.

Ajay Mitchell anotó 20 puntos con ocho de ocho en tiros mientras el campeón defensor Thunder ganó su noveno partido consecutivo después de una derrota por 121-119 en Portland el 5 de noviembre. Mejoraron a un récord de la NBA de 17-1 y tienen un récord de 85-15 desde el comienzo de la temporada pasada.

El Thunder sigue avanzando, a pesar de las lesiones. Todavía están esperando que el All-Star de 2025 Jalen Williams regrese de una cirugía de muñeca, y el jugador clave de reserva Aaron Wiggins se perdió el juego por una distensión en el muslo izquierdo. Aun así, el margen promedio de anotación de Oklahoma City durante su racha ganadora es de 22,3 puntos, siendo la diferencia más cercana de 13 puntos.

Jerami Grant lideró a Portland con 21 puntos. Deni Avdija, quien lideró a los Trail Blazers con 26 puntos la primera vez que los equipos se enfrentaron, terminó con 11 puntos con un cuatro de 16 en tiros en el segundo encuentro.

