Gillette celebra el regreso de Gillette Cup Featuring Fortnite con una Gillette Gaming Alliance repleta de estrellas

Gillette (nyse: pg), la empresa de productos de cuidado personal masculino más grande del mundo y pionera entre las marcas en videojuegos y deportes electrónicos, tiene el orgullo de anunciar el regreso de la muy esperada gillette cup featuring fortnite, una competición de videojuegos internacional de dos días que incluye una isla diseñada de manera personalizada en fortnite. gillette cup se jugó por primera vez en febrero de 2022 y se tradujo en más de 300.000 horas de visualización a lo largo de todo el torneo. en este segundo año, el evento comenzará el 1 de junio de 2023 y unirá a miembros de gillette gaming alliance en una competencia contra miembros de la comunidad global de fortnite para alzarse con 50 mil dólares, un premio que duplica la cifra del año pasado. gillette cup featuring fortnite es uno de los torneos auspiciados por marcas más grandes para la comunidad de videojuegos hasta la fecha.

La competición se desarrollará en la renovada isla “Gillette Face-Off”, un entorno personalizado que fue diseñado con el conjunto de herramientas Creative de Fortnite. Esto llega después del éxito de las versiones de pozo de mina y laboratorio futurista existentes de la isla, que se presentaron por primera vez en 2022. Las islas personalizadas pertenecientes a Fortnite incluyen una acción de juego “Zero Build” repleta de acción e icónicos productos de Gillette para una experiencia igual de satisfactoria que una afeitada perfecta. Para competir en las islas “Gillette Face-Off” en cualquier momento, debe utilizarse el código de isla 6674-8139-7577.

“El celebrado regreso de Gillette Cup Featuring Fortnite pone de manifiesto el éxito de nuestros éxitos anteriores y profundiza la relación con los miembros de Gillette Gaming Alliance para ofrecer experiencias significativas y de gran impacto en la comunidad de videojuegos”, explica Daniel Ordoñez, líder de franquicia de marca global de Gillette. “No vemos la hora de alentar a los miembros de nuestro equipo de Alliance, de interactuar con la comunidad de Fortnite y, lo más importante, de encontrarnos con ellos en un ámbito donde puedan brillar de manera realmente divertida y auténtica”.

Por primera vez, espectadores y fanáticos de todo el mundo pueden visitar www.gillettecup.com/ para consultar las clasificaciones y acceder a actualizaciones en tiempo real. Además, tendrán la posibilidad de ganar equipos y productos exclusivos de Gillette Gaming visitando el recientemente lanzado sitio web a lo largo del torneo.

Detalles del torneo: formato de tipo de evento deportivo competitivo y profesional

El torneo se iniciará con las rondas regionales, donde competirán ocho (8) equipos de parejas que representarán a ocho (8) países/regiones, para un total de 64 equipos y 128 equipos en todo el mundo. Los participantes representarán a Brasil, Francia, Alemania, Italia, México, España, Reino Unido y EE. UU./Canadá. Mediante un sistema de puntos, los equipos serán ubicados al azar en la isla “Gillette Face-Off” y competirán en varias rondas de enfrentamientos Zero Build.

Los 16 principales equipos de los regionales competirán por una oportunidad de avanzar a las semifinales y se dividirán en dos (2) grupos de ocho (8) parejas. Estos 16 equipos seguirán compitiendo en varias rondas de la isla “Gillette Face-Off”. Las cuatro (4) mejores parejas de cada grupo pasarán a la final para formar un solo grupo y competir en varias rondas de la isla personalizada de Gillette Cup. Las parejas serán calificadas con el sistema de puntos y recibirán premios en efectivo en función de su clasificación. ¡La última pareja que quede en pie será la ganadora de la Gillette Cup!

Los miembros de Gillette Gaming Alliance, entre ellos TypicalGamer (EE. UU./Canadá), Vicens (España), Agustin (España), Papaplatte (Alemania), Rumathra (Alemania), Elded (México), Jolavanille (Francia), Pizfn (Italia), Xuider (Italia), Mongraal (Reino Unido) y Nobru (Brasil), representarán a sus respectivos países en sus combates contra otros miembros profesionales de la comunidad de Fortnite para obtener un triunfo y ganar el premio del campeonato.

“La he pasado muy bien en el streaming de Gillette Gaming Alliance este año, ofreciendo contenidos y experiencias a mi comunidad en nombre de la marca”, dice Andre Rebelo, profesional de Fortnite también conocido como TypicalGamer, miembro de Gillette Gaming Alliance que representa a América del Norte. “Recuerdo mirar la Gillette Cup el año pasado y pensar lo épica que fue. Por eso, estoy realmente muy contento de formar parte de ella este año, y espero obtener un triunfo para mis fanáticos y seguidores”.

Gillette Gaming Alliance, que ya transita su quinto año, es la activación de videojuegos más longeva de Gillette y uno de los programas más exitosos y definitorios de la marca hasta la fecha.

*Esta es una experiencia Creative de Fortnite de diseño independiente y no está patrocinada, avalada ni administrada por Epic Games, Inc.

Acerca de Gillette

Durante más de 120 años, Gillette ha ofrecido tecnología de precisión y un rendimiento de productos inigualable que mejora las vidas de más de 800 millones de consumidores en todo el mundo. Desde afeitadas y cuidado del cuerpo hasta cuidado de la piel y protección contra la transpiración, Gillette ofrece una amplia variedad de productos que incluye hojas de afeitar, geles, espumas y cremas de afeitar, cuidado de la piel, lociones para después de afeitarse, antitranspirantes, desodorantes y geles para baño. Para obtener más información y acceder a las últimas noticias sobre Gillette, visite www.gillette.com. Para ver nuestra selección completa de productos, visite www.gillette.com. Sigue a Gillette en Twitter, Facebook e Instagram.

Acerca de Procter & Gamble

P&G presta servicios a consumidores de todo el mundo con una de las carteras de marcas de confianza, calidad y liderazgo más sólidas del mundo, entre las que se encuentran Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® y Whisper®. La comunidad de P&G incluye operaciones en aproximadamente 70 países. Visite http://www.pg.com para acceder a las últimas noticias e información sobre P&G y sus marcas. Para enterarse de otras noticias de P&G, visite www.pg.com/news.

