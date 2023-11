Boston--(business wire)--nov. 29, 2023--

Durante m√°s de diez a√Īos, Gillette‚ĄĘ, la mayor empresa de cuidado personal masculino del mundo, ha estado ayudando a los jugadores a lucir y jugar lo mejor posible, ya sea para jugar o para la vida diaria. Este a√Īo, Gillette est√° renovando su enfoque y creando una nueva era de juegos con su nueva campa√Īa, "Hit Reset with Gillette", que anima a la comunidad de jugadores a reiniciar despu√©s de una noche de juego, volver como un mejor jugador y lucir un aspecto impecable durante el d√≠a con un nuevo afeitado. "Reiniciar" es un t√©rmino universal en el mundo de los videojuegos y funciona a la perfecci√≥n con el cuidado personal, ya que invita a los jugadores y aficionados a empezar el d√≠a con el mejor aspecto y sinti√©ndose lo mejor posible, para dar lo mejor de s√≠ mismos y estar m√°s seguros de s√≠ mismos, ya sea en los videojuegos o en lo que sea que les depare el d√≠a.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20231129205357/es/

(Graphic: Business Wire)

Para inspirar a√ļn m√°s a la comunidad de jugadores, Gillette aprovechar√° su Gillette Gaming Alliance para crear contenido "Hit Reset with Gillette" y organizar retransmisiones de marca para sus regiones espec√≠ficas en Twitch, YouTube y plataformas de redes sociales. Como novedad este a√Īo, la Gillette Gaming Alliance est√° evolucionando de una lista de estrellas del streaming a una comunidad global, de espectadores pasivos a participaci√≥n activa. Las regiones de todo el mundo contar√°n con miembros del equipo que representar√°n a su pa√≠s, cultura e idioma y crear√°n contenidos en torno a programas espec√≠ficos de marketing y productos en ese mercado. Adem√°s, los jugadores y los aficionados podr√°n participar como nunca antes a trav√©s de contenidos no deseados, redes sociales y activaciones en algunos de los mayores eventos de videojuegos.

A trav√©s de contenidos personalizados, Gillette Gaming Alliance, que incluye a miembros nuevos y antiguos como AJ3 (UK), Elded (MEX), PizFN (IT), Xiuder (IT), Tvander (SP) e Idreau (FR), destacar√° c√≥mo se adue√Īan de sus ma√Īanas compartiendo sus propias "rutinas de restablecimiento" y animar√° a sus audiencias de todo el mundo a hacer lo mismo: empezar su rutina de afeitado y juego con Gillette y pensar en el d√≠a siguiente y en c√≥mo pueden ser lo mejor que puedan ser. Adem√°s, Gillette Gaming Alliance seguir√° proporcionando a la comunidad consejos y contenidos educativos sobre rutinas de aseo y rituales de restablecimiento.

‚ÄúGillette ayuda a los jugadores y creadores a resetearse para el d√≠a usando su rutina de aseo para lucir y jugar lo mejor posible", explica Daniel Ord√≥√Īez, l√≠der mundial de la franquicia de la marca de Gillette. "Estamos encantados de ampliar nuestro programa de juegos este a√Īo con la campa√Īa 'Hit Reset with Gillette'. Hit Reset es un t√©rmino universal en el mundo de los videojuegos y funciona a la perfecci√≥n con el cuidado personal, ya que invita a los jugadores a empezar el d√≠a con el mejor aspecto posible, para ser los mejores, ya sea en los videojuegos o en lo que sea que les depare el d√≠a. Hit Reset tambi√©n se lanzar√° con nuestra nueva Gillette Gaming Alliance, que crear√° contenido de juegos y cuidado personal de formas nuevas y emocionantes. Tambi√©n participar√°n en algunos de los eventos m√°s importantes del mundo para interactuar con la comunidad de jugadores. Ser√° un a√Īo emocionante".

Para lanzar oficialmente el programa "Hit Reset with Gillette", Gillette se asociar√° con The Esports Awards, el evento mundial de videojuegos que reconoce anualmente la excelencia en los juegos, los deportes electr√≥nicos y los creadores de contenido ante millones de espectadores cada a√Īo. A trav√©s de esta asociaci√≥n, Gillette estar√° presente a lo largo de todo el programa, incluido el contenido previo al show Reset with Gillette, integraciones de productos GilletteLabs y la asistencia de miembros de la Alianza que compartir√°n sus experiencias con Gillette. Adem√°s, se animar√° a los asistentes y espectadores a "reiniciar" su rutina de aseo y juegos con la ayuda de Gillette.

"Hit Reset with Gillette" es el √ļltimo anuncio de Gillette Gaming, que llega poco despu√©s del exitoso lanzamiento entre Gillette y Razer, la marca l√≠der mundial en estilo de vida para gamers, para desvelar la colaboraci√≥n definitiva en aseo y gaming. Las dos marcas, que cuentan con una rica historia y tradici√≥n dentro de la comunidad, se encuentran en la intersecci√≥n del dise√Īo, la innovaci√≥n y la tecnolog√≠a de vanguardia para desvelar el producto GilletteLabs Razer Limited Edition. La √ļltima colaboraci√≥n incluye un set de afeitado compuesto por un mango, cuchillas de afeitar y un soporte magn√©tico con los c√≥digos de dise√Īo y motivos caracter√≠sticos de Razer, como el logotipo de la serpiente de tres cabezas.

El accesorio de aseo imprescindible para todos los jugadores y aficionados, adorado tanto por los medios de comunicación como por los streamers, ya está a la venta en gillette.com/razer. Con la Edición Limitada Razer de GilletteLabs, la comunidad de jugadores de todo el mundo puede ahora reajustar su rutina de afeitado y juego y afrontar el día con confianza.

Acerca de Gillette: Durante m√°s de 120 a√Īos, Gillette ha proporcionado tecnolog√≠a de precisi√≥n y un rendimiento inigualable de sus productos, mejorando la vida de m√°s de 800 millones de consumidores en todo el mundo. Desde el afeitado y el aseo corporal, hasta el cuidado de la piel y la protecci√≥n contra el sudor, Gillette ofrece una amplia variedad de productos que incluyen maquinillas de afeitar, gel de afeitar (geles, espumas y cremas), cuidado de la piel, after shaves, antitranspirantes, desodorantes y jabones corporales. Para obtener m√°s informaci√≥n y las √ļltimas noticias sobre Gillette, visite www.gillette.com. Para ver nuestra selecci√≥n completa de productos, visite www.gillette.com. Sigue a Gillette en Twitter, Facebook e Instagram.

Acerca de Procter & Gamble: P&G sirve a consumidores de todo el mundo con una de las carteras m√°s s√≥lidas de marcas de confianza, calidad y liderazgo, entre las que se incluyen Always¬ģ, Ambi Pur¬ģ, Ariel¬ģ, Bounty¬ģ, Charmin¬ģ, Crest¬ģ, Dawn¬ģ, Downy¬ģ, Fairy¬ģ, Febreze¬ģ, Gain¬ģ, Gillette¬ģ, Head & Shoulders¬ģ, Lenor¬ģ, Olay¬ģ, Oral-B¬ģ, Pampers¬ģ, Pantene¬ģ, SK-II¬ģ, Tide¬ģ, Vicks¬ģ y Whisper¬ģ La comunidad P&G incluye operaciones en aproximadamente 70 pa√≠ses de todo el mundo. Visite http://www.pg.com para conocer las √ļltimas noticias e informaci√≥n sobre P&G y sus marcas. Para otras noticias de P&G, vis√≠tenos en www.pg.com/news.

Esports Awards Fundados en 2015, los Esports Awards son la noche m√°s prestigiosa del calendario de los deportes electr√≥nicos y la √ļnica gala de premios mundial cuyo objetivo es reconocer la excelencia de los deportes electr√≥nicos. Los Esports Awards se dedican a mostrar el rendimiento y la innovaci√≥n de clase mundial de todos los rincones de la industria durante todo el a√Īo y alcanza su punto culminante en su ceremonia de fin de a√Īo, considerada los Oscar de los deportes electr√≥nicos. La ceremonia rinde homenaje a todos los jugadores, equipos, medios de comunicaci√≥n, proveedores de hardware, juegos, eventos y personalidades que dan forma a la industria de los deportes electr√≥nicos.

En los Esports Awards 2021 se bati√≥ el r√©cord de 20 millones de espectadores en toda la campa√Īa y se contabilizaron 10 millones de votos. En 2023, los Esports Awards vuelven a Resorts World Las Vegas por segunda vez.

Sitio web // Twitter // Facebook // Instagram // Twitch

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versi√≥n oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptaci√≥n y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la √ļnica versi√≥n del texto que tendr√° un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20231129205357/es/

CONTACT: Kristyn Brown, MMK+ en nombre de Gillette

Kristyn.Brown@Ketchum.com

Keyword: massachusetts united states north america

Industry keyword: electronic games men social media esports entertainment mobile entertainment events/concerts consumer general entertainment sports teens marketing communications content marketing

SOURCE: Gillette

Copyright Business Wire 2023.

Pub: 11/29/2023 07:49 pm/disc: 11/29/2023 07:47 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20231129205357/es