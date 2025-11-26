Giménez da triunfo agónico al Atlético y frena en seco al Inter

Un gol en el descuento del uruguayo José Giménez dio la victoria al Atlético de Madrid ante el Inter de Milán (2-1), este miércoles en la quinta jornada de la Liga de Campeones, donde los italianos cortan en seco su pleno de triunfos.

La cabeza de Giménez (minuto 90+3) apareció providencialmente en un saque de esquina con el tiempo cumplido para dejar los tres puntos en el Metropolitano, después de que su compañero argentino Julián Álvarez (9') adelantara a los colchoneros en el inicio de partido y luego el polaco Piotr Zielinski (54') igualara provisionalmente para los visitantes.

El Inter había ganado en las cuatro primeras jornadas y ahora se queda frenado en 12 puntos, bajando al cuarto lugar, a tres unidades del líder Arsenal (15).

Gracias a este triunfo, el Atleti suma 9 puntos (tres victorias, dos derrotas) y sube al duodécimo puesto.

Pero más allá de ello, demuestra por fin su competitividad en el torneo, ya que las victorias anteriores en esta Champions habían llegado ante Eintracht y Union St Gilloise, mientras que había perdido los dos duelos que había jugado ante las formaciones de mayor pedigrí (Liverpool y Arsenal).

Es también la confirmación del buen momento del equipo de Diego Simeone, que desde el revés 4-0 de hace un mes contra el Arsenal ha ganado todos los partidos disputados, seis ahora, teniendo en cuenta todas las competiciones.

La Araña pica primero -

La noche era de gala en el coliseo del Atlético y el ambiente se calentó cuando Julián Álvarez adelantó a los locales al aprovechar un rechace en el área para enviar al fondo de la portería de los italianos, en un tanto que fue al principio anulado por una mano previa de un compañero antes de ser validado tras la revisión en el VAR.

El Inter, de menos a más, puso a prueba al arquero argentino Juan Musso en varias ocasiones y Federico Dimarco rozó el tanto en el 43 con un disparo desde la frontal que se fue fuera por poco.

En la segunda mitad, los nerazzurri demostraron que no se resignaban a la derrota.

Nicolo Barella avisó con un remate al larguero en el 47, Musso salvó ante Dimarco en el 50 y el Inter tuvo ya recompensa a su insistencia en el 55, con un tiro cruzado de Zielinski tras recibir del francés Ange-Yoan Bonny.

Apoteosis final -

Con el partido nivelado, ambos trataron de minimizar cualquier riesgo de derrota.

La estrella argentina de los visitantes, Lautaro Martínez, fue sustituido a falta de un cuarto de hora, después de un partido en el que estuvo invisible, pero su equipo no encontró la pólvora que buscaba.

Todo parecía conducir al reparto de puntos, hasta que un saque de esquina lanzado por Antoine Griezmann conectó con la cabeza de Giménez, que con su tanto en el 90+3 se convirtió en el héroe de la noche, que terminó con el estadio coreando "¡Uruguayo! ¡Uruguayo!".

Después de este triunfo, el Atlético visitará al PSV Eindhoven en la sexta jornada, el 9 de diciembre, el mismo día que el Inter recibirá en el Giuseppe Meazza a un Liverpool en horas muy bajas.

dr/ag