Giménez: "Es un punto que hay que darle mérito"

El central del Atlético de Madrid, José María Giménez, se quedó con el "mérito" del empate (1-1) este sábado en el Santiago Bernabéu, jugando con uno menos la última media hora por la expulsión de Ángel Correa, a pesar de que encajaron el tanto del Real Madrid en un error atrás.

"Es un punto importante en una cancha muy difícil, un rival que compite y aspira a ganar la Liga. Nosotros nos quedamos con uno menos y aún así nos ponemos en ventaja. En una desatención, hubo un cambio, no sabíamos quién marcaba a quién y al final nadie tenía la marca del que remató", dijo en declaraciones a Dazn, recogidas por Europa Press.

"Nos empatan un partido que es un punto que hay que darle mérito por cómo se puso el partido. Tenemos muchas herramientas para hacer goles. La pelota parada siempre fue un punto fuerte nuestro. Los últimos años lo hemos perdido", añadió el autor del tanto rojiblanco que adelantó a los visitantes en el 78'.

Por otro lado, Giménez fue preguntado por la expulsión de Correa por un codazo en el pecho a Rüdiger. "Yo estaba lejos realmente, no la veo bien, pero me comentan que se podía haber revisado y no era tan roja. Hay gente para juzgar lo que pasó, no me quiero meter", terminó.

Europa Press