Gimnasia: absuelta la esposa del presidente de la FGI

De Corso, que también es asistente del cuerpo técnico de la selección de Italia de gimnasia rítmica, había sido suspendida durante 10 meses por un tribunal de la FGI tras haber sido hallada culpable de violar varios artículos del código de la entidad que preside su marido y del código de conducta deportiva del Comité Olímpico Italiano (CONI).

El tribunal sancionó a De Corso luego de que fuera acusada de promover la victoria de su club al enviar a competir a atletas inscritas en otras entidades, infringiendo el reglamento.

Sin embargo, el Tribunal de Apelación consideró que "apoyar el registro" contradice la sentencia de primera instancia.

Por lo tanto, el veredicto fue revocado en apelación, anulando la suspensión de De Corso y su club, a quienes el tribunal había excluido de los dos siguientes campeonatos de oro por equipos.

