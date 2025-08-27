Gimnasia: Bonicelli salió de terapia intensiva

Bonicelli, de 23 años, había sido trasladado en helicóptero sanitario a la institución de Milán desde el Policlínico Universitario de Essen, adonde había sido internado tras la lesión que sufrió durante la clasificación a los XXXII Juegos Mundiales Universitarios de verano en Essen, situada en la región de Rin-Ruhr, Alemania.

“Tras semanas en cuidados intensivos, ‘Bonni’ fue trasladado a la Unidad de Columna Vertebral del Hospital Niguarda”, se lee en un comunicado emitido por el club Ghislanzoni Gal de Lecco, donde se entrena regularmente el gimnasta italiano.

Bonicelli, que fue trasladado a Italia en presencia de sus familiares y de su novia, sufrió una grave lesión el pasado 23 de julio durante la rutina de anillas en la edición número XXXII de los Juegos Mundiales Universitarios de Essen.

El traslado de Bonicelli desde el aeropuerto de Innsbruck hacia su país fue coordinado por Andrea Ferretti, presidente de la Comisión Médica de la Federación Italiana de Gimnasia Artística.

Bonicelli había sido operado por el neurocirujano Laurel Rauschenbach en el Policlínico Universitario de Essen debido a las lesiones que sufrió en las vértebras cervicales al impactar con el cuello contra el suelo tras caer de gran altura mientras realizaba una prueba en las anillas.

En un primer momento, Bonicelli, una de las grandes promesas italianas de gimnasia artística, permaneció con pronóstico reservado y en estado de coma inducido en una sala de terapia intensiva del Policlínico Universitario de Essen, donde fue sometido a la delicada operación. (ANSA).