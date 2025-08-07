Gimnasia: Bonicelli volvió a casa

Bonicelli, de 23 años, permaneció despierto durante todo el viaje, que se inició a las 8 de la mañana en el aeropuerto de Innsbruck, que realizó en compañía de sus familiares y de su novia y que fue coordinado por Andrea Ferretti, presidente de la Comisión Médica de la Federación Italiana de Gimnasia Artística, que regresó al país desde Alemania en la víspera.

Hasta hoy, el atleta permaneció internado durante 15 días en el Policlínico Universitario de Essen, donde fue intervenido por el neurocirujano Laurel Rauschenbach debido a las lesiones que sufrió en las vértebras cervicales al impactar con el cuello contra el suelo tras caer de gran altura mientras realizaba una prueba en las anillas.

Fue durante la clasificación a los XXXII Juegos Mundiales Universitarios de verano en la región de Rin-Ruhr, que se vio opacada por lo sucedido con Bonicelli, una de las grandes promesas italianas de esta disciplina, que hoy finalmente regresó a casa.

El atleta permanecerá internado en el Hospital Metropolitano de Milán, al que arribó cerca de las 15 locales, en el Departamento de Neurocirugía a cargo del director sanitario Giuseppe Sechi, a quien la Federación Italiana de Gimnasia Artística le agradeció por su "sensibilidad y predisposición".

Allí podrán visitarlo sus colegas Riccardo Villa y Nicoló Vannucchi, así como el entrenador Roberto Germani, quienes estaban con él cuando ocurrió el accidente y en virtud de lo ocurrido decidieron retirarse de la competencia junto con toda la delegación "azzurra".

En un primer momento, Bonicelli permaneció con pronóstico reservado y en estado de coma inducido en una sala de terapia intensiva del Policlínico Universitario de Essen, donde fue sometido a la delicada operación de la cual se recupera.

Durante su estadía en Alemania, el atleta fue visitado por el cónsul italiano en Colonia, Luis Cavalieri, así como por Andrea Facci, presidente de la Federación Italiana de Gimnasia Artística, que viajó especialmente para interiorizarse de su situación, de la cual estaba pendiente no sólo Abbadia Lariana, municipio de la región de Lombardía, en la provincia de Lecco, del cual es oriundo, sino todo un país. (ANSA).