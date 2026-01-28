Gimnasia: Luto por muerte de Franco Menichelli

Lo informó la Federación Italiana de Gimnasia (FGI), cuyo presidente Andrea Facci, extendió con el resto del cuerpo directivo de la entidad sus condolencias a la esposa de Menichelli, Gabriella, y a sus hijas Cristiana y Francesca.

La FGI también anunció que el funeral de Menichelli, incluido en el Salón de la Fama de la gimnasia mundial en 2003, se llevará a cabo el viernes 30 en la iglesia del Carmelo a Mostacciano, mientras que las exequias serán precedidas en la capilla ardiente de San Camilo.

Asimismo, la FGI recordó que, además de la medalla de oro de Tokio 1964, Menichelli también conquistó en esa edición de los Juegos Olímpicos una presea plateada en la prueba de anillas y otra de bronce en la competencia de barras paralelas.

Menichelli también completó el podio en la prueba de bronce de Roma 1960, donde integró además el equipo italiano que conquistó una histórica medalla de bronce junto con Giovanni Carminucci, Angelo Vicardi, Pasquale Carminucci, Gianfranco Marzolla y Orlando Polmonari.

"La gimnasia italiana expresa sus más sinceras condolencias a su familia, amigos y a todo el mundo de la gimnasia", concluye el comunicado de la FGI.

"Es un momento difícil para todo el mundo de la gimnasia y para quienes, como yo, siempre lo vimos como un modelo a seguir, una leyenda. El año pasado perdí a Bruno Franceschetti, mi entrenador; es difícil, pero la muerte es parte de la vida, es la única certeza que tenemos", afirmó a su vez Jury Chechi en diálogo con ANSA al recordar a Menichelli.

"Me alegra que haya vivido, creo, exactamente como él quería.

Sin duda, es una gran tristeza porque perdemos a alguien que hizo historia en la gimnasia y más allá", agregó Chechi, quien ganó una medalla dorada en la prueba de anillas de Atlanta 1996 "Recuerdo su rutina de suelo de cuando ganó el oro en Tokio 1964; la veo de vez en cuando, así como su medalla de bronce en anillas, de la que rara vez se habla. Esas rutinas son extraordinarias; era un gran innovador, muy elegante", continuó Chechi.

Asimismo, Chechi recordó cuando conoció a Menichelli en Roma: "ramos él, (Savino) Guglielmetti y yo. Fue una emoción tremenda porque estaba entre dos gigantes de la historia, y yo era el más alto de los tres", evocó en alusión al gimnasia que ganó dos medallas doradas en Los Angeles 1932.

"Eso nunca me había pasado en mi vida. Quiero recordarlo así, aunque sea en broma, y ;;lo extraño mucho; su fallecimiento es una noticia que me dolió. Pero me alegro de que tuviera una buena vida", concluyó Chechi.

Menichelli, que también probó sin suerte una carrera como futbolista, también ganó tres medallas de bronce a nivel mundial y se adjudicó además seis preseas doradas, tres de plata y completó el podio en cuatro ocasiones a nivel europeo.

Una lesión en el tendón de Aquiles sufrida en 1968 en Ciudad de México condicionó su carrera, la cual interrumpió en 1973, tras lo cual se convirtió en entrenador de la selección de Italia, un cargo que cubrió durante seis años. (ANSA).