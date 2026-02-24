Gimnasia: Raffaeli niega haber sufrido episodios de violencia

"Nunca tuve una experiencia de ese tipo. El entrenamiento es duro, hay que repetir los ejercicios sin parar. Intentamos llevar una dieta equilibrada, pero nadie nos impide salir con nuestras amigas los sábados", aseguró Raffaeli.

"Pero si vas al gimnasio con ganas de hacerlo bien y estar preparada para la competición, creo que estar con otras chicas felices es lo mejor del mundo. Las atletas tenemos una gran responsabilidad, y siempre espero dar buen ejemplo", remarcó Raffaeli.

La gimnasta de 22 años fue reconocida por la prensa extranjera como "atleta del año" 2025, tres años después de haber sido distinguida como la revelación de la temporada.

"Es un honor para mí estar aquí y recibir este premio. Agradezco este reconocimiento, que ya me fue otorgado en el pasado. Es un gran honor para mí saber que soy una inspiración para las nuevas generaciones", concluyó Raffaeli.

A continuación, Raffaeli se refirió a su nueva entrenadora, la rusa Amina Zaripova: todavía estamos en las primeras etapas y estamos intentando construir una relación sana para que ambas podamos dar lo mejor de nosotras", explicó.

Raffaeli destacó luego el Mundial previsto del 12 al 16 de agosto en Frankfurt, el cual otorgará boletos para Los Angeles 2028 y donde buscará revalidar la medalla dorada que ganó en la prueba de aro de la edición de Río de Janeiro 2025.

"El objetivo siempre es estar ahí, pero espero aportar algo más.

Intentaré presentar un programa nuevo y único que deje al público boquiabierto", concluyó Raffaeli, que en Río 20256 también sumó dos medallas de bronce (en la competencia individual completa y en la prueba de pelota).

Raffaeli había asegurado en abril de 2025, cuatro meses del Mundial de Río de Janeiro, que mantenía "una relación especial" con Julieta Cantaluppi, entrenadora acusada de haber cometido humillaciones con atletas menores de edad al igual que Maccarani.

La gimnasta respondió de esa manera al ser consultada sobre las publicaciones de escuchas telefónicas respecto de presuntos abusos en las academias de gimnasia rítmica Fabriano y Desio, los cuales ya figuran en otras investigaciones.

Reportes de la prensa italiana refirieron que Olga Tishina, adjunta de Maccarani, habló de presuntos abusos de Cantaluppi, que prepara gimnastas en el club Fabriano, donde se entrena Raffaeli.

El consejo de la Federación Italiana de Gimnasia (FGI) decidió por unanimidad rescindir el contrato de Maccarani, involucrada a su vez en un caso de abusos a algunas ex gimnastas tras la denuncia de Anna Basta, Nina Corradini, Francesca Mayer y Beatrice Tornatore.

Basta, Corradini, Mayer, Tornatore y la Asociación "ChangeTheGame" presentaron el 25 de noviembre de 2024 un informe ante la fiscalía general del Comité Olímpico Italiano (CONI), la comisión federal de Garantía y la fiscalía de la FGI para solicitar la reapertura de las investigaciones sobre el caso que involucra a Maccarani, también DT de la Academia Desio, y a Tishina.

Silvia Pansini, jueza de audiencia preliminar de Monza, ordenó en septiembre de 2025 el envío a juicio de Maccarani, ex entrenadora de la selección italiana de gimnasia rítmica que fue acusada de maltrato infantil agravado en la Academia de Desio (Monza).

La investigación penal, tras una primera petición de sobreseimiento por parte de la fiscalía, dio lugar a una imputación forzosa por malos tratos agravados por parte de la jueza de instrucción de Monza, Angela Colella, que posteriormente derivó en la imputación de Pansini.

La jueza Pansini, que ordenó el inicio del juicio para el pasado martes 10, aceptó a 4 gimnastas como parte civil en el caso contra Maccarani, suspendida 3 meses por la justicia deportiva de la FGI por considerar que mantuvo "conducta antideportiva" tras haber sido exonerada luego de haber sido acusada de abuso psicológico sobre sus pupilas.

Según la fiscalía de Monza, redefinida por la acusación forzada de Colella, por violencia doméstica agravada, las investigaciones revelaron "una pluralidad de comportamientos abusivos de carácter activo llevados a cabo por la entrenadora contra todo el equipo, así como contra los atletas individuales objeto de persecución de vez en cuando".

Maccarani siempre negó los cargos en su contra y expresó su confianza en que los hechos "volverían a su lugar", revelando que había recibido ofertas de trabajo en el extranjero.

La entrenadora, a quien la FGI le rescindió el contrato en marzo de 2025, recibió el respaldo de las gimnastas Alessia Maurelli, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Martina Santandrea y Laura Paris mediante una carta.

El caso de Maccarani derivó en otras investigaciones de la FGI, que apuntó además con Livia Ghetti, entrenadora del club Estense Otello Putinati que también es acusada de abusos psicológicos y físicos contra atletas muy jóvenes y menores de edad.

"Mi mundo se derrumbó", reconoció Ghetti en la víspera luego que la fiscalía de Ferrara abriera una investigación penal en su contra por los presuntos delitos que cometió contra menores.

El diario LA NACION y el periódico Il Resto del Carlino informaron que el caso está a cargo del fiscal adjunto Andrea Maggioni, quien entrevistó a todas las partes el pasado noviembre y, tras las audiencias, solicitó al juez de instrucción el sobreseimiento del caso.

La Nuova Ferrara publicó que el magistrado tomó declaración a los demandantes, así como a Ghetti, a sus alumnas (en particular las del primer equipo, pero no sólo ellas) y a sus padres.

La entrenadora fue entrevistada durante cuatro horas y, según se informa, respondió detalladamente a cada cargo, negando en gran medida las acusaciones, pero también defendiendo un incidente controvertido (un "agarre de cuello con arañazo") que, según la Ghetti, implicó enderezar los hombros para colocar a la alumna, con una uña resbalada que le marcó el cuello. (ANSA).