Gimnasia rítmica: Oro para Raffaeli en el Mundial

Raffaeli revalidó en primera instancia su victoria en la competencia de aro de la edición 2022 celebrada en Sofía al acumular 30.650 puntos, con los que antecedió a la búlgara Stiliana Nikolova (29.950) y a la alemana Anastasia Simakova (29.400).

"Estoy muy feliz, es un salto al pasado, a Sofía 2022. Se la dedico a Lorenzo Bonicelli, esperando que se recupere pronto", afirmó Raffaeli sobre su colega y compatriota, quien se recupera de la operación a la que debió someterse en el cuello tras una caída sufrida durante la competencia Universiadi.

"El ambiente aquí en Río fue maravilloso, con toda esta multitud: tenía muchísima energía en la pista. Dedico el oro a toda Italia, a la federación, a mi familia, a Fabriano Gimnasia, a Fiamme Oro. Y, sobre todo, se lo dedico a Lorenzo Bonicelli", completó Raffaeli.

Minutos más tarde, la italiana finalizó en el tercer puesto de la competencia de pelota al sumar 28.750 unidades, con las que escoltó a la alemana Darja Varfolomeev (29.850) y a la estadounidense Rin Keys (29.050).

Por otra parte, Italia finalizó en el decimoquinto puesto con 46.300 puntos en la competencia por equipos ganada por Japón (55.550), que superó a Brasil (55.250) y a España (54.750).

(ANSA).