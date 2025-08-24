Gimnasia rítmica: Oro para Raffaeli en el Mundial
Ganó la prueba de aro y completó el podio en la de pelota
- 1 minuto de lectura'
Raffaeli revalidó en primera instancia su victoria en la competencia de aro de la edición 2022 celebrada en Sofía al acumular 30.650 puntos, con los que antecedió a la búlgara Stiliana Nikolova (29.950) y a la alemana Anastasia Simakova (29.400).
"Estoy muy feliz, es un salto al pasado, a Sofía 2022. Se la dedico a Lorenzo Bonicelli, esperando que se recupere pronto", afirmó Raffaeli sobre su colega y compatriota, quien se recupera de la operación a la que debió someterse en el cuello tras una caída sufrida durante la competencia Universiadi.
"El ambiente aquí en Río fue maravilloso, con toda esta multitud: tenía muchísima energía en la pista. Dedico el oro a toda Italia, a la federación, a mi familia, a Fabriano Gimnasia, a Fiamme Oro. Y, sobre todo, se lo dedico a Lorenzo Bonicelli", completó Raffaeli.
Minutos más tarde, la italiana finalizó en el tercer puesto de la competencia de pelota al sumar 28.750 unidades, con las que escoltó a la alemana Darja Varfolomeev (29.850) y a la estadounidense Rin Keys (29.050).
Por otra parte, Italia finalizó en el decimoquinto puesto con 46.300 puntos en la competencia por equipos ganada por Japón (55.550), que superó a Brasil (55.250) y a España (54.750).
(ANSA).
Otras noticias de Italia
- 1
Las zonas oscuras de un gobierno en shock
- 2
Hernán Lacunza: “El Gobierno elige el rincón de la estabilidad y los daños colaterales se ven más adelante”
- 3
El hijo de una leyenda de UFC subió al ring y le dio una brutal golpiza a un peleador de lucha libre
- 4
Luego del auge, más hombres piden revertir la cirugía que se practicaron para no tener hijos: los motivos