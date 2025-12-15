Gimnasia: suspendida esposa del presidente de la FGI
Luciana De Corso deberá cumplir una sanción de 10 meses
- 1 minuto de lectura'
De Corso, quien también se desempeñó como asistente interina del director técnico de la selección "azzurra" de gimnasia rítmica, fue declarada culpable de violar varios artículos del código federal y del código de conducta deportiva del Comité Olímpico Italiano (CONI).
El tribunal consideró que De Corso violó las normas de membresía al utilizar y exhibir gimnastas de otros clubes en competiciones con Terranuova, violando y/o eludiendo de cualquier otra manera las disposiciones sobre membresía, en particular las de los préstamos.
La sentencia del tribunal refiere que De Corso también obtuvo de este modo una ventaja injusta en las competiciones deportivas para ASD Ginnastica Terranuova, que, de hecho, buscaba el ascenso a la Serie A1 en 2024. (ANSA).
