Gimnasta británico Whitlock, triple campeón olímpico, vuelve tras su retiro

El gimnasta británico Max Whitlock, triple campeón olímpico, anunció el lunes que ponía fin a su retiro para intentar clasificar a los Juegos Olímpicos 2028 de Los Ángeles.

Whitlock conquistó dos oros olímpicos en Río 2016, en los ejercicios de suelo y de caballo con arcos. En 2021, revalidó en Tokio su oro en caballo con arcos, pero el gimnasta británico más laureado volvió con las manos vacías de París 2024, lo que le dejó con hambre.

"Me senté con mi familia en una cafetería durante un momento (poco después de París) y les dije: 'No he terminado, no puedo parar así'", declaró Whitlock al diario The Times.

"Fue algo bastante crudo volver a Reino Unido y sentir simplemente que no podía terminar así. Había algo que no me encajaba", añadió.

Whitlock, que tendrá 35 años en 2028 durante los próximos Juegos Olímpicos, tratará de reintegrar el equipo británico de gimnasia, que cuenta en sus filas con el vigente campeón del mundo en suelo Jake Jarman, nueve años más joven.

"Inacabada, esa es la palabra exacta. Mi carrera, simplemente, no está acabada. Pensé: 'es el buen momento para retirarme, pero no es la forma correcta'", concluyó.

