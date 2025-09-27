Gimnasta indonesio muere en un accidente entrenándose
Un gimnasta indonesio de 19 años falleció como consecuencia de un accidente durante un entrenamiento
- 1 minuto de lectura'
Un gimnasta indonesio de 19 años falleció como consecuencia de un accidente durante un entrenamiento ocurrido hace dos semanas, cuando el equipo del país asiático preparaba en Rusia el Mundial que se disputará en Yakarta en octubre, anunció este sábado su federación.
Naufal Takdir Al Bari sufrió una grave lesión en el cuello tras caer en una colchoneta de espuma luego de haber realizado un ejercicio en la barra fija, explicó el director del gimnasio de Penza (al oeste de Rusia) Oleg Minkarsky, a la agencia de prensa rusa TASS.
El deportista, cuyo sueño era participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028, pasó doce días en cuidados intensivos, pero falleció esta semana.
“La gimnasia indonesia ha perdido a uno de sus queridos hijos. Es un golpe muy duro y una gran tristeza para nosotros”, declaró la presidenta de la federación de gimnasia de Indonesia, Ita Yuliati, en un comunicado publicado el viernes.
str-dsa/ebe/pst/dhw/jc/ig/mcd/hgs
Otras noticias de Gimnasia artística
- 1
Con una advertencia al Gobierno, Martín Lousteau destacó la gestión de Javier Milei para conseguir el salvataje de EE.UU.
- 2
Tuiteros de brazos caídos: los números que desnudan cómo a Milei se le complicó la batalla de las redes
- 3
El Gobierno anunció que compró US$1345 millones y negó que haya un cepo cambiario
- 4
Rusia está ayudando a China a prepararse para una potencial invasión de Taiwán, según un informe