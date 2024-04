Gimnasta sunisa lee regresa a la competencia tras luchar contra una enfermedad renal

Por Rory Carroll

NUEVA YORK, 15 abr (Reuters) - La campeona olímpica Sunisa Lee dijo que la enfermedad renal que amenazó su carrera como gimnasta se encuentra en fase de remisión y que se siente mejor que nunca, mientras aspira a una plaza en el equipo de Estados Unidos para los Juegos Olímpicos de París de este año.

La estadounidense de 21 años, ganadora de la medalla de oro en el "all-around" en los Juegos Olímpicos de Tokio, reveló a finales del año pasado que la enfermedad le provocaba hinchazón en la cara, los dedos y las piernas, y que a veces le costaba incluso levantarse de la cama.

"Estaba muy nerviosa y, por supuesto, muy triste, porque la gimnasia es lo único que conozco", dijo a Reuters en una conferencia de prensa del Team USA celebrada el lunes en Nueva York.

Lee explicó que la enfermedad, muy poco común, le hizo engordar 20 kilos.

"Salía volando de la barra porque tenía los dedos tan hinchados que no me cabían en las empuñaduras", explicó, y añadió que el tratamiento ha hecho que esta enfermedad incurable sea manejable.

Lee dijo que se siente muy bien en los entrenamientos y que está deseando que lleguen las pruebas olímpicas, que se celebrarán en su estado natal, Michigan, en junio.

"Estando en el gimnasio constantemente, me he dado cuenta de que ahora soy mucho mejor -incluso mejor que en las últimas Olimpiadas- y eso me ha motivado", afirmó.

Lee ha recibido la ayuda de Simone Biles, cuatro veces medalla de oro olímpica para Estados Unidos, que se retiró de la competencia por equipos de Tokio por problemas de salud mental.

Lee dijo que, a pesar de haber alcanzado la cima de la montaña en Tokio, donde con 18 años ganó el título absoluto, así como el bronce en las barras asimétricas y la plata en la prueba por equipos, ahora siente aún más presión.

"Tener el título en las últimas Olimpiadas me ha añadido una presión tremenda", dijo Lee, que es la única mujer asiático-americana que ha ganado el oro olímpico en el concurso completo. "Pero esta vez quiero demostrarme a mí misma que merezco estar ahí". (Reporte de Rory Carroll en Nueva York; Editado en español por Sofía Díaz Pineda)