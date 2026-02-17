Ginebra acoge diálogo de paz entre Ucrania y Rusia, con el territorio como principal obstáculo

Por John Revill

GINEBRA, 17 feb (Reuters) - Representantes de Ucrania y Rusia se reunirán en Ginebra el martes y el miércoles para una nueva ronda de conversaciones de paz mediadas por Estados Unidos que, según el Kremlin, probablemente se centrarán en el territorio, el principal punto de fricción.

El presidente estadounidense, Donald Trump, está presionando a Moscú y Kiev para que alcancen un acuerdo que ponga fin a la mayor guerra en Europa desde 1945, aunque el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se ha quejado de que su país es el que está sufriendo una mayor presión para hacer concesiones.

Rusia exige que Ucrania ceda el 20% restante de la región oriental de Donetsk que Moscú no ha logrado capturar, algo a lo que Kiev se niega.

"Esta vez, la idea es debatir una gama más amplia de asuntos, incluidos, de hecho, los principales, que se refieren tanto a los territorios como a todo lo demás relacionado con las demandas que hemos planteado", dijo el lunes a los periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

La sede se ha trasladado a la ciudad suiza a orillas del lago después de que Abu Dabi acogiera dos rondas de conversaciones que ambas partes calificaron de constructivas, pero que no lograron ningún avance significativo.

La ronda de Ginebra se celebra pocos días antes del cuarto aniversario, el 24 de febrero, de la invasión a gran escala de Rusia a su vecino mucho más pequeño. Decenas de miles de personas han perdido la vida, millones han huido de sus hogares y muchas ciudades, pueblos y aldeas ucranianas han quedado devastadas por el conflicto.

Rusia ocupa alrededor del 20% del territorio nacional de Ucrania, incluida Crimea y partes de la región oriental del Dombás, que fueron tomadas antes de la invasión de 2022. Sus recientes ataques aéreos contra infraestructuras energéticas han dejado a cientos de miles de ucranianos sin calefacción ni electricidad durante el duro invierno.

POCAS ESPERANZAS DE LOGRAR AVANCES SIGNIFICATIVOS

El Kremlin ha anunciado que la delegación rusa estará encabezada por Vladimir Medinsky, asesor del presidente Vladimir Putin.

Sin embargo, el hecho de que los negociadores ucranianos hayan acusado a Medinsky en el pasado de darles lecciones de historia como excusa para la invasión de Rusia ha reducido aún más las expectativas de que se produzca un avance significativo en Ginebra.

El jefe de inteligencia militar, Igor Kostyukov, también participará en las conversaciones, mientras que el enviado especial de Putin, Kirill Dmitriev, formará parte de un grupo de trabajo separado sobre asuntos económicos.

En su intervención en la Conferencia Anual de Seguridad de Múnich el sábado, Zelenski dijo que esperaba que las conversaciones de Ginebra resultaran "serias, sustantivas... pero, sinceramente, a veces parece que las partes están hablando de cosas completamente diferentes".

La delegación de Kiev estará encabezada por Rustem Umerov, secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, y el jefe de gabinete de Zelenski, Kyrylo Budanov. También estará presente el alto asesor presidencial Serhi Kyslytsya.

Antes de que la delegación partiera hacia Ginebra, Umerov afirmó que el objetivo de Ucrania de "una paz sostenible y duradera" seguía siendo el mismo.

Además de la cuestión territorial, Rusia y Ucrania también siguen muy distanciadas en temas como quién debe controlar la central nuclear de Zaporiyia y el posible papel de efectivos occidentales en la Ucrania de posguerra.

Los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner representarán al Gobierno de Trump en las conversaciones, según informó una fuente a Reuters. También asistirán a las conversaciones de esta semana en Ginebra. (Información de John Revill, reportaje adicional de Olena Harmash en Kiev; edición de Gareth Jones; edición en español de María Bayarri Cárdenas)