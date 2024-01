BOSTON (AP) — Lucas Giolito espera revivir su carrera con los Medias Rojas de Boston.

El lanzador derecho de 29 años formalizó el miércoles un contrato por dos años y 38,5 millones de dólares, que le permitiría devengar hasta 58 millones en tres campañas.

Giolito tuvo una foja de 42-38 con una efectividad de 4,19 de 2016 al 21. Sin embargo, tiene un registro de 19-24 y un promedio de carreras limpias admitidas de 4,89 desde entonces.

“No estoy orgulloso de mis actuaciones más recientes”, dijo Giolito durante una conferencia de prensa por Zoom. “Me gustaría más ver la opción de corto plazo, volver a fortalecerme... y hacer lo que sé que puedo hacer en esta liga, como punto de partida”.

Giolito recibirá 18 millones de dólares este año y tiene una opción de 19 millones para 2025 con una cláusula de rescisión de 1 millón. Si ejerce la opción de 2025, los Medias Rojas tienen una alternativa de 14 millones para 2026, con una cláusula de rescisión de 1,5 millones.

Si Giolito lanza 140 innings o más en 2025, la opción de 2026 sería mutua por 19 millones de dólares, con una cláusula de rescisión de 1,5 millones.

El pitcher puede ganar hasta 1 millón de dólares en bonos por desempeño en 2024 y 25: 250.000 dólares al llegar a 150, 160, 170 y 180 innings.

“Vengo de una temporada mala, lo mismo que la campaña anterior, así que para mí, comprometerme con un acuerdo de largo plazo y con un valor en que no necesariamente me veo... no tenía realmente mucho sentido”.

En vista de su desempeño reciente, Giolito no generó tanto interés entre los equipos por contratarlo.

“No había tantos”, dijo.