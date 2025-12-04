Giorgian de Arrascaeta corona con doblete su mejor temporada en el Flamengo

Sus números hablan por sí solos: 18 goles y 14 asistencias en 33 partidos jugados en el Brasileirão 2025. El uruguayo Giorgian de Arrascaeta vive su mejor temporada en el fútbol brasileño, coronada este miércoles con el título de la liga.

Decidida con un triunfo 1-0 sobre el Ceará en el estadio Maracaná, en Rio de Janeiro, la conquista local del Fla llega apenas cuatro días después de que el equipo ganara en Lima la final de la Copa Libertadores, con idéntico marcador, frente al Palmeiras.

"Es difícil explicar mis sentimientos en este momento. No tengo palabras", comentó el internacional con Uruguay, de 31 años, después del lauro del miércoles.

"Este grupo merecía mucho, trabajamos mucho todo el año", agregó en declaraciones a la transmisión oficial del compromiso, cuyo resultado mantuvo la ventaja de cinco puntos del equipo carioca sobre su perseguidor en la tabla, el Palmeiras, con apenas un partido por jugar. La misión se cumplió.

El rol del charrúa ha sido estelar, con aplausos de su entrenador, Filipe Luís, a lo largo de toda la temporada.

"Estamos hablando de un crack, un jugador diferente", comentó hace unas semanas el estratega.

Es la segunda vez que el dueño de la camiseta 10 rubro-negra consigue el doblete nacional-continental, después de haberlo hecho en 2019 con Jorge Jesús en el banquillo y su actual director técnico como compañero en la plantilla.

Solo el Santos de Pelé en 1962 y 1963 había alcanzado hasta ese momento la hazaña y Botafogo se unió a la selecta cofradía en 2024.

En aquel 2019 triunfal, el creativo charrúa, uno de los jugadores extranjeros más determinantes en la historia del balompié brasileño, firmó 13 goles y 14 asistencias en la liga, números que superó en este extraordinario 2025.

También han llegado en el camino elogios del seleccionador de Uruguay, el argentino Marcelo Bielsa, con la vista puesta en el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

"Quisiera hacer un especial reconocimiento al cuerpo técnico y médico de Flamengo, que han hecho en esta temporada, en este año, que De Arrascaeta sea un jugador distinto al que conocí inicialmente", manifestó Bielsa. "Convirtiendo, asistiendo, esta versión del jugador es muy buena", agregó.

Renovación como premio

A principios de noviembre, el Flamengo anunció la renovación del contrato de Giorgian de Arrascaeta hasta diciembre de 2028, con una opción para extenderlo por una temporada adicional, un premio a la gran trayectoria del volante charrúa.

Ya son 17 títulos desde su llegada al equipo más popular de Brasil en enero de 2019, procedente del Cruzeiro.

Figuran en la lista tres Libertadores (2019, 2022 y 2025), una Recopa Sudamericana (2020) y tres trofeos de la liga brasileña (2019, 2020 y 2025).

"Llevo mucho tiempo con el Flamengo. Me hice un torcedor más y sé lo que el torcedor siente", expresó este miércoles en medio de la euforia del Maracaná. "Esta es mi casa".

En su momento, citado en el comunicado con el que el equipo informó del acuerdo, consideraba la renovación como "una de las noticias más felices" de su vida.

A lo largo de esta etapa, el charrúa ha disputado más de 350 partidos y bordea el centenar de goles anotados.

erc-prb/ag