GIP, de BlackRock, está a punto de adquirir AES por US$38.000 millones, según FT

1 oct (Reuters) - Global Infrastructure Partners, propiedad de BlackRock, está a punto de cerrar la compra de la empresa de energía AES por US$38.000 millones, incluida la deuda, informó el martes el Financial Times, que citó a personas informadas del asunto.

Las acciones de AES subían más de un 16%, a US$15,33, el miércoles por la mañana.

Las empresas energéticas están atrayendo el interés de los inversores a medida que la inteligencia artificial y los centros de datos impulsan un aumento de la demanda por electricidad, estimulando una oleada de acuerdos en todo el sector.

Las conversaciones entre GIP y AES, que tiene su sede en Virginia, se encontraban en una fase avanzada, aunque aún podrían fracasar, según el artículo del FT.

Reuters no pudo confirmar inmediatamente la información.

GIP, un fondo de inversión en infraestructuras, no quiso hacer comentarios al Financial Times.

AES no quiso hacer comentarios, mientras que GIP no respondió a una solicitud de Reuters para hacer comentarios fuera del horario laboral habitual.

BlackRock adquirió el año pasado Global Infrastructure Partners GIP por US$12.500 millones, como parte de su estrategia para ampliar su presencia en infraestructuras y mercados privados. (Reporte de Gnaneshwar Rajan y Mrinmay Dey en Bengaluru, información adicional de Ateev Bhandari y Arunima Kumar; Editado en Español por Javier López de Lérida)