Giráldez: "Hemos sido capaces de picar piedra hasta encontrar el gol"

El entrenador del FC Barcelona, Jonathan Gir√°ldez, destac√≥ el triunfo de sus jugadoras en la primera semifinal de la Supercopa de Espa√Īa ante el Real Madrid (1-0) y asegur√≥ que fueron capaces de "picar piedra hasta encontrar el gol" en el tiempo de descuento gracias a un tanto de Alexia Putellas, la vigente 'Bal√≥n de Oro'.

"El vestuario pone en valor todo lo que hace cada día porque es muy difícil mantener un ritmo tan alto de competición durante 90 minutos. Este equipo ha sido capaz de picar piedra hasta encontrar el gol de Alexia. Todas las victorias las ponemos en valor. Ya sea jugando bien, regular o menos bien. Siendo una victoria como ésta ante un gran rival creo que no se puede criticar nada a estas jugadoras", valoró Giráldez.

Adem√°s, el t√©cnico cul√© dijo que deben estar al margen de las posibles cr√≠ticas por haber ganado de forma ajustada. "La opini√≥n p√ļblica o lo que el entorno pueda pensar al respecto no nos condiciona en absoluto, ni en el halago ni en la cr√≠tica", indic√≥.

"Ten√≠amos la referencia del √ļltimo encuentro en su ciudad deportiva. Ellas han modificado poco en relaci√≥n a lo que ten√≠amos previsto. Hemos estado algo mejor a nivel de juego en la segunda parte y -sin entrar en profundidad- seguramente estas referencias y experiencias nos ayudar√°n para preparar el siguiente partido. El f√ļtbol es ir constantemente ajustando piezas para contrarrestar al rival y poder ganar", a√Īadi√≥.

En relación al mérito de su oponente, Giráldez afirmó que el análisis "sencillo" dice que "cuando marcas tarde o no marcas, se debe a las dos cosas". "Hemos tenido la sensación al principio de haber creado ocasiones pero no tantas como esperábamos y después en la segunda parte encontramos mejor los espacios y quizá hemos tenido ocasiones claras que habitualmente no fallamos. Y esto siempre condiciona porque el rival te puede pillar en cualquier situación o cualquier despiste", apuntó.

"Hemos aprovechado la menos clara del partido, prácticamente en la prolongación, y creo que hay que poner en valor esta victoria porque es una victoria importante. Hemos planteado el partido para ser mejores que el Real Madrid y esta experiencia nos reorientará para la próxima vez que nos enfrentemos. Aprendemos de todos los encuentros. Ganar en el minuto 90 con este nivel competitivo tiene mucho mérito y refuerza el compromiso y actitud del equipo", finalizó.