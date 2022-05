Giráldez: "Nuestro partido ha sido de diez"

El entrenador del FC Barcelona, Jonatan Giráldez, destacó el "carácter ganador" y la "mentalidad" de sus jugadores tras golear al Real Madrid (4-0) en la segunda semifinal de la Copa de la Reina y olvidar así la dura derrota frente al Olympique de Lyon en la final de la 'Champions League'

"Estamos muy contentos por el rendimiento del equipo, no era fácil después de la final de hace tres días y hoy las jugadoras han demostrado carácter, peronsalidad, eso implica un poco la intención que tenía el equipo. Estoy muy contento porque el equipo a nivel futbolistico han ofrecido un gran nivel", destacó Giráldez ante los medios.

"Nos esperábamos una presión adelantada como han intentado en los dos últimos partidos contra ellas. Su intención ha sido siempre esta. La ida en su campo (de Champions) nos costó porque no lo esperábamos pero de aquel día aprendimos lo que había que hacer en ataque para superarlas. Hoy ha sido el trabajo colectivo, la interpretación de jugar en corto y en largo", añadió el prepardor culé.

"En la primera parte merecimos marcar algún gol más pero ya después del 3-0 la sensación de dominio fue total y sabíamos que a ellas les costaría un poco más. El partido ha sido de diez", sentenció el míster culé, que también fue preguntado por la final del domingo ante el Sporting de Huelva.

"Siendo una final el margen de error es muy bajo, el Granadilla generó más ocasiones y en una acción aislada consiguieron marcar el gol que les dio la clasificación. Por las veces que hemos jugado contra el Sporting esperamos tener la iniciativa del juego y sobre todo ser efectivas de cara a portería", comentó.

"Esos goles nos servirán para afrontar el partido de forma más serena. Todo lo que sea que los minutos pasen y no abramos el marcador puede generar más desesperación. Dependeremos del nivel que tengamos ese día pero estoy muy tranquilo por las jugadoras han mostrado muchísimo nivel", finalizó Giráldez, que explicó que la ausencia de Jennifer Hermoso se debió a un golpe en el entreno. "Veremos ahora si puede entrar en la convocatoria para el domingo".

Aitana bonmatí: "me quedo con la mentalidad ganadora"

Por su parte, Aitana Bonmatí se mostró muy feliz por el triunfo y subrayó la "mentalidad ganadora" de sus compañeras: "No me podía quedar con una cosa sola, me quedo con la respuesta del equipo después de unos días complicados, ha sido difícil la gestión emocional. El equipo ha salido con mentalidad y agresividad de un equipo ganador", indicó.

"Estoy orgullosa de la respuesta del equipo. El día de la final fue muy duro porque no estuvimos al nivel pero lo bueno del fútbol es que nos da oportunidades pronto y la hemos tenido en nada. Teníamos un objetivo en mente muy temprano. Hemos hecho autocrítica para ser mejores y hoy hemos demostrado que somos el equipo ganador que venimos siendo desde hace unos cuantos años", dijo.

"¿En la final? Saldremos igual independientemente de quien sea el rival. Jugar contra el Madrid siempre es especial, el Clásico es nuestro eterno rival, era un partido motivamente y para hacer un buen partido como el que hemos hecho. Las temporadas son largas y los finales suelen costar más pero siendo una final no tengo dudas de que el equipo va a dar todo lo que le queda para ganar otro título. Nos vamos a vaciar para llevarnos otra Copa para Barcelona", finalizó Bonmatí.