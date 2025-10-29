Giran orden de aprehensión contra el presidente del Grupo Pachuca

Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca, tiene una orden de aprehensión en su contra por desacatar una resolución judicial, informó el martes la organización propietaria de los clubes Pachuca y León del fútbol mexicano.

"Ayer 27 de octubre, el Ministerio Público solicitó las órdenes de aprehensión en contra de Jesús Martínez Patiño e Hipólito Cabrera Acosta, y el Juez de Control ordenó el mandado de captura para conducirlos a proceso", informó el Grupo Pachuca en un comunicado.

La entidad publicó este comunicado horas después de que el diario Reforma diera a conocer que Martínez y Cabrera, representante legal del club Pachuca, están acusados del delito de "desobediencia de particulares".

Según Reforma, Martínez y Cabrera "incumplieron en dos ocasiones la orden de presentarse" a una audiencia derivada de un juicio mercantil que la televisora Fox Sports México inició por los derechos de transmisión de los partidos de los equipos Pachuca y León.

En enero de 2025, Grupo Pachuca autorizó a la plataforma TUBI transmitir los partidos del Pachuca y del León. Ante ello, Fox Sports México argumentó tener contratos vigentes de los derechos de transmisión de ambos clubes.

En su comunicado de este martes, Grupo Pachuca aseguró que la relación con Grupo Lauman, licenciatario de Fox Sports en México, concluyó el 26 de mayo de 2024.

Grupo Pachuca también aseveró que los nuevos contratos con plataformas para la transmisión de los juegos de sus dos clubes fueron firmados "con consentimiento expreso de Grupo Lauman".

A inicios de octubre de 2025, Martínez y Cabrera fueron notificados de la posibilidad de ser vinculados a proceso y ser enviados a prisión preventiva tras la acciones legales emprendidas por Grupo Lauman.

"Ante la desproporción de dicha medida, se decidió que ninguno de ellos acudiera a la audiencia programada y en su lugar se presentara una demanda de amparo indirecto para proteger su libertad y garantizar el respeto al debido proceso", detalló el comunicado.

El martes por la noche, Jesús Martínez publicó un video en las redes sociales de los clubes Pachuca y León "para dar la cara" ante las informaciones que "han dañado muchísimo la reputación del Grupo Pachuca".

"Nosotros durante 30 años hemos cumplido a cabalidad con todos y cada uno de nuestros contratos", afirmó Martínez.

Grupo Pachuca también es propietario de los clubes Everton de Chile y Real Oviedo de España.

str/mas