Girelli, el alma de Italia, apunta a la campeona Inglaterra

Cristiana Girelli está teniendo el mejor torneo de su vida a los 35 años. La capitana y goleadora de las Azzurre apunta ahora a la vigente campeona Inglaterra, el martes en Ginebra en la primera semifinal de la Eurocopa.

Su doblete, incluido el tanto salvador en el último suspiro, llevó a Italia al triunfo ante Noruega (2-1) y a avanzar a semifinales de una Eurocopa por primera vez desde 1997.

"Obviamente los goles fueron importantes porque nos hicieron ganar el partido, pero realmente no me gusta hablar de mis propias actuaciones, realmente creo que todas tuvimos una gran actuación", dijo Girelli.

- "Seguir creyendo" -

La veterana con 122 internacionalidades, cuyos tres goles en la Eurocopa han llevado su cuenta internacional a 61, sostiene que las actuaciones de Italia en Suiza confirman que puede competir con las mejores.

"Antes del partido todas dijimos que había llegado el momento no solo de ganar, sino también de mostrar de lo que hemos sido capaces de hacer en los últimos dos años y medio, lo cual realmente no hicimos en nuestros primeros partidos en la Eurocopa", explicó desde la concentración de Italia, cerca de Lucerna.

"Estoy muy contenta de que más allá del resultado haya habido una actuación adecuada contra un equipo que, no lo olvidemos, es realmente bueno", añadió.

Girelli señaló a la AFP el sábado que la edición de Suiza será su última Eurocopa, pero añadió que duda sobre si intentar llegar al Mundial 2027 en Brasil.

Italia se clasificó a cuartos tras finalizar segunda del grupo B por detrás de la campeona mundial España, con la que perdió 3-1. Pero Girelli cree que pueden poner a Inglaterra en aprietos.

"Son las campeonas defensoras y tenemos un gran respeto por ellas porque tienen jugadoras que pueden cambiar el partido cuando lo deseen", dijo.

"Pero hemos llegado hasta aquí y queremos seguir creyendo, no queremos detenernos, no queremos conformarnos con lo que ya tenemos... Tenemos que creer", añadió.

- "Coraje" -

Italia ganó protagonismo después de años en el olvido en la Copa del Mundo 2019 cuando, liderada por la ahora retirada Sara Gama, alcanzó los cuartos.

Pero las cosas se volvieron a torcer después y las eliminaciones en la fase de grupos en la última Eurocopa y de la Copa del Mundo llevaron a Andrea Soncin a reemplazar a Milena Bartolini en el banquillo en agosto de 2023, con una clara mejora en el rendimiento desde entonces.

"Tenemos mucha fe en que podemos obtener un resultado contra cualquier equipo", señaló Girelli. "Soncin siempre nos dice que juguemos con coraje y que juguemos al fútbol porque tenemos la calidad para hacerlo, y tanto los resultados como las actuaciones en este momento lo demuestran". El desarrollo del fútbol femenino en Italia ha quedado rezagado respecto a potencias tradicionales como Inglaterra, España, Alemania y Francia, pero Girelli espera que sus resultados en Suiza puedan hacer crecer el interés. La Serie A femenina se profesionalizó en 2022 y ningún equipo italiano ha llegado más allá de los cuartos en la actual Liga de Campeones. "Estamos un poco atrasados porque desde la Copa del Mundo 2019 no han llegado los resultados y tras lo que creamos allí después no se construyó", comentó Girelli. "Espero que ahora, con estos resultados, realmente podamos hacer más porque lo que estamos viendo en Suiza es, tal vez no inesperado, pero es algo que me enorgullece mucho", añadió. "Ver estadios llenos, aficionados apasionados y esta atmósfera brillante que todos podemos sentir me hace darme cuenta de que si puedes lograr algo, también puedes repetirlo. Así que espero que esto sea solo el comienzo de algo bueno y que también pueda suceder en Italia", concluyó. td/nf/pm/dam