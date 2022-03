Giro de Biden hacia el centro irrita a los progresistas

WASHINGTON (AP) — Joe Biden viró hacia el centro en un año electoral en la esperanza de poder preservar las tenues mayorías que los demócratas tienen en el Congreso. Esa estrategia, sin embargo, podría costarle votos de varios sectores que apoyaron su candidatura en el 2020.

En su primer informe anual sobre el Estado de la Unión, el martes, Biden se comprometió a reforzar la seguridad de la frontera con México, como piden los republicanos, y casi no mencionó el cambio climático, una de las prioridades de los progresistas. Tampoco dio mucho espacio al derecho al voto ni a su decisión de postular por primera vez a una mujer de raza negra a la Corte Suprema. A nivel nacional, tomó distancia de los pedidos de restar fondos a la policía.

Estas posturas parecieron cuidadosamente pensadas para recalibrar las prioridades de los demócratas. Distintas encuestas indican que el partido está perdiendo votos en casi todos los sectores demográficos. Los esfuerzos del presidente por estabilizar el partido, sin embargo, podrían alienar a los afroamericanos, los jóvenes y a los progresistas e independientes que lo ayudaron a llegar a la Casa Blanca y que volvería a necesitar este año.

Su discurso intensificó el debate dentro del partido acerca de cómo encarar los comicios de este año. Muchos demócratas ven con buenos ojos su giro, mientras que sectores jóvenes y progresistas dijeron que Biden no interpreta lo que quieren los votantes demócratas más fieles.

Particularmente frustrante para estos sectores fue la afirmación de Biden de que la policía necesita más fondos, algo que fue visto como un gesto para atraer votantes blancos a expensas de los millones de afroestadounidenses que todavía esperan que el mandatario cumpla su promesa de reformar la policía a casi dos años de la matanza de George Floyd, muerto porque un policía blanco lo asfixió apoyándole la rodilla en el cuello.

“Con frecuencia en nuestro partido buscamos el voto blanco moderado, los blancos independientes. Y lo conseguimos. Son votantes sin lealtad a partido alguno que necesitamos. Pero seguimos subestimando a las personas de piel negra y cobriza”, declaró el representante demócrata Jamaal Bowman. “Me gustó el 95% del discurso, tal vez el 97%, pero dejó pasar la oportunidad de atraer votantes negros y de otras minorías”.

Melina Abdullah, de Black Lives Matter, fue más directa y criticó sobre todo el hecho de que tres veces Biden pidió más dinero para la policía, en medio de ovaciones de republicanos y demócratas.

“Es escalofriante que diga eso, que lo repita... que lo diga con tanto entusiasmo”, se lamentó Abdullah. “Creen que no tenemos otras opciones. Tal vez no votemos por los republicanos, pero podríamos quedarnos en casa. Y los demócratas no pueden darse el lujo de permitir que eso suceda”.

Por ahora, la Casa Blanca considera que tiene más que ganar corriéndose hacia el centro y cortejando a sectores preocupados más con la creciente delincuencia que con la brutalidad policial. Algunas encuestas indican que incluso las minorías quieren más fondos para la policía.

El líder del bloque demócrata en la Cámara de Representantes, Steny Hoyer, dijo que Biden “trató de contrarrestar la tesis falsa que promueven los republicanos desde que un par de nuestros miembros, de entre 223 o 4, dijeron estar a favor de quitarle fondos a la policía”.

”Eso no es lo que quieren los demócratas”, aseguró.

Algunos de los legisladores demócratas más progresistas sostuvieron que Biden no hablaba por ellos cuando pidió más fondos para la policía.

“No voy a cambiar de parecer”, advirtió la representante demócrata Cori Bush. “No voy a dejar de decir que quiero quitarle fondos a la policía”.

Es poco probable que las tensiones entre moderados y progresistas del Partido Demócrata amainen a medida que se acercan las elecciones.

En un posible anticipo de lo que se viene, el representante Henry Cuéllar, que lleva nueve períodos en el Congreso, no logró el 50% de los votos, que le hubiera permitido evitar una segunda ronda, en las elecciones internas de los demócratas de Texas el martes y enfrentará ahora a la progresista Jessica Cisneros en mayo.

Pese al malestar de los progresistas, el encuestador demócrata Jeff Pollock opina que Biden hace bien en correrse al centro.

“Los datos disponibles indican que, si Biden gana votos, vendrán del centro”, comentó.

La historia dice que es muy probable que los demócratas cedan la mayoría en las dos cámaras en noviembre, ya que el partido de gobierno tiende a perder votos. Y los reveses podrían ser escandalosos si los demócratas no logran unirse.

Peoples informó desde Nueva York. Hannah Fingerhut colaboró en este despacho.