Giro de Italia: ¿Tres etapas en Bulgaria?

Así lo anticiparon el embajador italiano en Sofía, Marcello Apicella, y el ministro de Turismo de Bulgaria, Miroslav Borshosh, tras una reunión en la que abordaron las negociaciones que mantuvieron el gobierno búlgaro y la italiana RCS Sport, organizadora de la tradicional competencia ciclística que, junto con el Tour de Francia y la Vuelta a España, está entre las principales tres del calendario.

Con una transmisión que llega a más de 100 países y una audiencia estimada en 800 millones de telespectadores, el Giro de Italia representa una ocasión inigualable para promocionar el turismo e impulsar la economía, así como también para que los jóvenes se acerquen al deporte y la naturaleza, coincidieron los funcionarios de ambos países.

El embajador Apicella se dijo a disposición para explorar la posibilidad de organizar iniciativas de promoción en Bélgica en las regiones interesadas en albergar etapas del Giro, involucrando en las mismas a la comunidad italiana que vive en ellas.

En el primer semestre del año, más de 100.000 turistas italianos visitaron Bulgaria, un 21,5% más que en 2024, un crecimiento que se vio favorecido por la rica oferta de conexiones disponibles desde y hasta el aeropuerto internacional "Vasil Levski" de Sofía, que incluyen las terminales romanas de Fiumicino y Ciampino, las de Bergamo y Malpena, así como Bari, Bologna, Catania, Napoli, Salerno, Pisa, Venezia (Treviso) y Alghero.

A ellas se agregan las nuevas conexiones aéreas entre Milán con las ciudades de Plovdiv y Varna, que facilitan el traslado de los turistas italianos, cada vez más inclinados a transcurrir sus vacaciones en ese país, mientras que más de 153.000 búlgaros eligieron Italia para su descanso en el primer semestre del año, con Veneto, Lombardia, Lazio y Toscana entre los destinos preferidos. (ANSA).