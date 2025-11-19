Giro de Nvidia a memorias de tipo teléfono inteligente podría duplicar precios para servidores a fines de 2026

Por Eduardo Baptista

PEKÍN, 19 nov (Reuters) - La decisión de Nvidia de utilizar chips de memoria de tipo teléfono inteligente en sus servidores de inteligencia artificial podría hacer que los precios de las memorias para servidores se dupliquen a finales de 2026, según un informe publicado el miércoles por Counterpoint Research.

En los últimos dos meses, las cadenas de suministro de productos electrónicos de todo el mundo se han visto afectadas por la escasez de chips de memoria, ya que los fabricantes han centrado su atención en los procesadores de memoria de gama alta adaptados a los semiconductores diseñados para aplicaciones de IA.

Pero Counterpoint, una empresa de estudios de mercado centrada en la tecnología, afirma que hay un nuevo problema en el horizonte. Recientemente, Nvidia decidió reducir los costos energéticos de los servidores de IA cambiando el tipo de chip de memoria que utiliza a LPDDR, un tipo de chip de memoria de bajo consumo que normalmente se encuentra en teléfonos y tabletas, en lugar de los chips DDR5, que suelen utilizarse en servidores.

Como cada servidor de IA necesita más chips de memoria que un teléfono, se espera que el cambio genere una demanda repentina que la industria no está preparada para atender, según Counterpoint.

Nvidia tiene previsto publicar su informe de resultados el miércoles.

Proveedores de memoria como Samsung Electronics, SK Hynix y Micron ya se enfrentan a la escasez de antiguos productos de memoria dinámica de acceso aleatorio tras reducir la producción para centrarse en la memoria de gran ancho de banda, necesaria para fabricar los aceleradores avanzados que impulsan el auge mundial de la IA.

Según Counterpoint, la escasez en el extremo inferior del mercado corre el riesgo de extenderse hacia arriba a medida que los fabricantes de chips sopesan si desviar más capacidad de fábrica a LPDDR para satisfacer las necesidades de Nvidia.

"El mayor riesgo en el horizonte es el de la memoria avanzada, ya que el reciente cambio de Nvidia a LPDDR significa que es un cliente de la escala de un importante fabricante de teléfonos inteligentes, un cambio sísmico para la cadena de suministro que no puede absorber fácilmente esta escala de demanda", dijo Counterpoint.

La empresa prevé que los precios de los chips de memoria para servidores se dupliquen a finales de 2026. También prevé que los precios generales de los chips de memoria aumenten un 50% con respecto a los niveles actuales hasta el segundo trimestre de 2026.

El aumento de los precios de la memoria de servidor elevaría los costos para los proveedores de servicios en la nube y los desarrolladores de inteligencia artificial, lo que podría añadir presión a los presupuestos de los centros de datos, que ya están al límite por el gasto récord en unidades de procesamiento gráfico y actualizaciones de potencia. (Reporte de Eduardo Baptista. Editado en Español por Ricardo Figueroa)