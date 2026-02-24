Giro de Trump en aranceles podría beneficiar a brasileña Embraer, aerolíneas de EEUU e industria aeroespacial

Por Allison Lampert, David Shepardson y Gabriel Araujo

24 feb (Reuters) - El fabricante de aviones brasileño Embraer, las aerolíneas estadounidenses y el sector aeroespacial comercial en general están listos para beneficiarse de la imposición el martes de un régimen arancelario revisado por parte del Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Sin embargo, los abogados especializados en aviación y los ejecutivos del sector han instado a la cautela, advirtiendo de que el cambio de política de la Casa Blanca sigue generando incertidumbre.

Los aviones comerciales, los motores y las piezas aeroespaciales quedarán exentos del arancel temporal del 10% sobre las importaciones globales que se introduce en virtud del artículo 122 de la Ley de Comercio de 1974, según un anexo al decreto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que autoriza el impuesto. El gravamen, que según dijo posteriormente aumentaría hasta el 15%, se anunció para sustituir a los anulados el viernes por la Corte Suprema de Estados Unidos.

La exención aeroespacial global es más amplia que las ya generosas exenciones arancelarias para los mayores exportadores de la industria a Estados Unidos en virtud de acuerdos comerciales anteriores, entre los que se incluyen la Unión Europea, Reino Unido, Japón, Canadá y México.

El pasado mes de julio, Trump impuso un arancel del 50% a la mayoría de los productos brasileños para luchar contra lo que él ha denominado una "caza de brujas" contra el expresidente Jair Bolsonaro, pero eximió a los aviones de las sanciones más severas. Aun así, los importadores estadounidenses de aviones comerciales y regionales de Embraer se habían enfrentado a un arancel del 10%.

La exención para los aviones en los últimos aranceles de Trump supone un impulso para Embraer, ya que alivia la desventaja a la que se enfrentaba contra los aviones privados de la canadiense Bombardier y la francesa Dassault, que habían estado entrando en Estados Unidos libres de impuestos.

"En realidad, es muy alentador y una muy buena noticia para nuestro sector", dijo Katie DeLuca, abogada especializada en aviación privada de Harper Meyer, con sede en Florida, en un seminario web organizado el lunes por la Asociación Nacional de Aviación Comercial.

El momento es oportuno, ya que el fabricante de aviones brasileño tiene previsto anunciar el martes una nueva variante de sus aviones ejecutivos Praetor, informaron a Reuters dos fuentes familiarizadas con el asunto.

Embraer, que se negó a hacer comentarios, había calificado anteriormente el arancel del 10% como manejable pero perjudicial.

Alaska Airlines dijo el pasado mes de julio que recibió dos aviones regionales E175 tras un breve retraso. La aerolínea afirmó el lunes que la próxima entrega de E175 estaba prevista para este verano boreal, "por lo que tenemos tiempo para comprender cómo se estabiliza el panorama arancelario".

SkyWest Airlines y American Airlines, que han encargado aviones regionales E175 de Embraer, no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

LA PREOCUPACIÓN POR LOS ARANCELES SIGUE PRESENTE

Dave Hernández, especialista en aviación comercial estadounidense y abogado de Vedder, calificó los nuevos aranceles como una victoria particular para Embraer, pero advirtió que la administración Trump estaba llevando a cabo investigaciones separadas sobre las prácticas comerciales y la industria aeroespacial comercial de Brasil.

La aviación también sigue enfrentándose a costos más elevados debido a los aranceles estadounidenses sobre los materiales utilizados para fabricar piezas de aviones.

"Es estupendo que los aviones, los motores y las piezas estén exentos de los aranceles de la Sección 122, pero sigue existiendo una preocupación real por que los aranceles sobre el acero y el aluminio estén aumentando los costos finales de los aviones, los motores y las piezas", dijo Hernández.

El cambio está creando una ventana para que las aeronaves que antes estaban sujetas a aranceles, como ciertos aviones ejecutivos de segunda mano, se importen libres de impuestos al mercado más grande del mundo para la aviación privada, según los expertos.

Las aerolíneas estadounidenses también podrían aprovechar la nueva exención para acelerar la importación de aviones regionales Embraer, según fuentes del sector.

"Ahora parece que tenemos una oportunidad, al menos, para importar estas aeronaves libres de aranceles", dijo Tobias Kleitman, presidente de TVPX, con sede en Estados Unidos, que presta servicios de fideicomiso y aduanas.

"La pregunta es cuánto tiempo durará esa ventana. Pero es un cambio impresionante", dijo Kleitman en el seminario web de la NBAA.

Esta medida se produce en un momento en el que el Departamento de Comercio está analizando los riesgos para la seguridad nacional de Estados Unidos que suponen los productos importados en el marco de una investigación conocida como Sección 232, que podría utilizarse para imponer aranceles a los aviones, motores y piezas importados.

Alex Krutz, director general de la consultora estadounidense de defensa y aeroespacial Patriot Industrial Partners, dijo que no esperaba que la investigación 232 diera lugar a aranceles generales sobre el sector aeroespacial, dada su actual exclusión, junto con las exenciones previas para aeronaves y piezas en los acuerdos comerciales.

"Creo que dentro de la administración se reconoce que el sector aeroespacial es un exportador neto", afirmó Krutz, exsubsecretario adjunto de fabricación del Departamento de Comercio de Estados Unidos. (Reporte de Allison Lampert en Montreal, David Shepardson en Washington y Gabriel Araujo en Sao Paulo; edición de Joe Brock y Jamie Freed; Editado en Español por Ricardo Figueroa)