Giro de Trump, "no habrá aranceles por Groenlandia"

(ACTUALIZADA) Por Claudio Salvalaggio (ANSA) - WASHINGTON, 21 GEN - El avance de Donald Trump sobre Groenlandia se produjo en Davos: tras descartar por primera vez el uso de la fuerza, pero instando a negociaciones inmediatas para el control de la isla, el presidente anunció en Truth el marco para un futuro acuerdo con la OTAN para la isla y la cancelación de los aranceles que había amenazado aplicar desde febrero contra los países europeos que enviaron sus soldados a Nuuk.

"Conseguimos todo lo que queríamos, es un acuerdo para siempre", publicó tras "una reunión muy productiva con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte: definimos el marco" que abarca efectivamente "toda la región ártica". "Esta solución, de concretarse, será extremadamente ventajosa para Estados Unidos y todos los países de la OTAN. Con base en este acuerdo, no impondré los aranceles que debían entrar en vigor el 1 de febrero", sentenció.

El magnate también anunció que "se están llevando a cabo nuevas conversaciones sobre el proyecto 'Cúpula Dorada' en relación con Groenlandia" y que "el vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el enviado especial Steve Witkoff y otros, de ser necesario, serán responsables de las negociaciones", reportándole directamente. Negociaciones que el magnate había solicitado urgentemente a los europeos, apenas horas antes: "Si dicen que no, lo recordaremos", advirtió, asegurando que no "usaría la fuerza".

"No usaré la fuerza", declaró en su discurso de 72 minutos, provocando un suspiro de alivio en el mundo y en una abarrotada audiencia de jefes de Estado, multimillonarios y otros líderes mundiales, que habían guardado silencio cuando el magnate comenzó a mencionar la isla danesa. "Todo lo que Estados Unidos quiere es un lugar llamado Groenlandia", explicó, antes de llamarla "pedazo de hielo" y confundirla con Islandia.

En Davos, el presidente estadounidense reiteró que el control de Groenlandia es necesario para la seguridad nacional e internacional y que solo Estados Unidos es lo suficientemente fuerte como para defender la isla de amenazas externas. Pero advirtió que defenderla solo tiene sentido si Estados Unidos la posee, no si simplemente la arrienda.

Luego acusó a Copenhague de ser "ingrata" por no querer cederla después de que Estados Unidos luchara por salvarla, devolviéndola a Dinamarca tras la Segunda Guerra Mundial. "Me alegra estar de vuelta aquí en Davos para encontrarme con tantos amigos y algunos enemigos", comenzó el presidente estadounidense, presentando al mundo como casi totalmente dependiente de Estados Unidos para la paz y la prosperidad ("sin nosotros, la mayoría de los países ni siquiera funcionan") y alternando elogios y críticas al Viejo Continente: "Amo a Europa, pero no va por buen camino; algunos lugares son francamente irreconocibles", acusó, señalando la "inmigración descontrolada" y el impulso hacia las energías renovables.

Antes de dar marcha atrás con los aranceles, recordó que inicialmente los impuso a aliados que habían maltratado a Estados Unidos, y aunque se aseguró de apoyar "al 100% a la OTAN", dudó de que Washington pudiera contar con ellos para la defensa mutua, olvidando que la única vez que se aplicó el Artículo 5 fue cuando los europeos acudieron en ayuda de Estados Unidos después del 11-S.

El magnate también atacó a algunos líderes por su nombre.

Primero, se burló de las gafas de sol de espejo de Emmanuel Macron por un problema médico, diciendo que "se hizo el duro".

Luego fustigó al primer ministro de Ottawa, Mark Carney, quien el martes recibió una inusual ovación en Davos por advertir sobre un posible colapso del sistema global liderado por Estados Unidos: "Canadá vive gracias a Estados Unidos. Recuérdalo, Mark, la próxima vez que hagas declaraciones".

Mientras tanto, las Fuerzas Armadas canadienses simularon, por primera vez en un siglo, una hipotética invasión militar estadounidense del país y la posible respuesta de Ottawa, según The Globe and Mail. Tras una metedura de pata con Zelenski, con quien había dicho que quería reunirse el miércoles cuando en realidad llegaría a Davos al día siguiente, Trump volvió a advertir a sus aliados sobre Kiev: corresponde a Europa y la OTAN lidiar con Ucrania, "no a nosotros", advirtió, incluso mientras sus emisarios continúan las negociaciones con Moscú.

El magnate, en cambio, se jactó de sus excelentes relaciones tanto con Xi Jinping (excepto durante la era del "virus chino") como con Vladímir Putin, los principales competidores de Estados Unidos.

En su discurso, también presumió de los éxitos de su primer año en la Casa Blanca, repitiendo la maratónica rueda de prensa que ofreció el día anterior en la Casa Blanca. También se burló de Gavin Newsom, quien lo había llamado un T-Rex en Davos: "Es una buena persona", dijo, añadiendo, sin embargo, que debería llamarlo porque necesita que el presidente gestione California. (ANSA).