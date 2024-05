Giro: Milan domina un caótico sprint para ganar la 11ma etapa. Pogacar sigue de rosa

Francavilla al mare, italia (ap) — el italiano jonathan milan logró su segunda victoria parcial en este giro de italia al salir victorioso el miércoles en un sprint masivo al final de la 11ma etapa, con tadej pogacar firme como dueño de la casaca rosada de líder general.

Milan, corredor del equipo Lidl-Trek, superó al austriaco Kaden Groves y al italiano Giovanni Lonardi en una llegada a Francavilla al Mare que resultó ser más caótica debido al viento en contra. El colombiano Juan Sebastián Molano entró quinto.

La victoria permitió a Milan afianzarse como líder de la clasificación de puntos. Ya había logrado un triunfo en un sprint en la cuarta etapa y totaliza tres tras conseguir la primera el año pasado.

“Ganar no se trata sólo de los 20 segundos del sprint que al final te dan la victoria. Se debe a todo el trabajo que hemos hecho antes como equipo”, dijo Milan. “La forma en que me han apoyado y empujado a correr, eso es lo que me hace feliz”.

El recorrido de 207 kilómetros (129 millas) desde Foiano di Val Fortore nada más incluyó un ascenso de tercera categoría antes de recorrer la costa del Adriático.

Los últimos cuatro kilómetros depararon ciertos riesgos de tráfico, pero Pogacar se mantuvo junto al resto de los aspirantes a la victoria general.

El esloveno del UAE Team Emirates sigue luciendo la ‘maglia rosa’, con una ventaja de 2 minutos y 40 segundos sobre el colombiano Daniel Martínez (BORA-hansgrohe). El galés Geraint Thomas (INEOS Grenadiers), subcampeón de la edición del año pasado, logró embolsarse un par de segundos de bonificación, pero se encuentra tercero, a 2:56 de Pogacar.

“Se produjo una caída justo delante de mí. Estaba como en una burbuja, viendo lo que pasaba a mi alrededor, cuidándome de no tocar a nadie", contó Pogacar. "Intenté no cometer errores”.

La 12da etapa el jueves comenzará en Martinsicuro con un tramo llano a lo largo de la costa, pero luego incluirá cuatro ascensos de cuarta categoría, cubriendo 193 kilómetros (120 millas) hasta llegar a Fano.

El Giro culminará en Roma el 26 de mayo.

AP