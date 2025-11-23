Giroud conduce al Lille a la zona Champions

El Lille, impulsado por un doblete de su veterano atacante Olivier Giroud, se impuso 4-2 al París FC este domingo en el cierre de la decimotercera jornada de la Ligue 1, donde se colocó en puestos de Liga de Campeones de Europa.

Quinto al inicio de este fin de semana, el Lille subió una posición y se colocó cuarto, ahora con 23 puntos, adelantando en la tabla al Estrasburgo (5º, 22), derrotado el sábado 1-0 en su visita a Lens.

La cuarta posición es la última que abre la puerta en Francia a jugar la próxima Champions.

El Lille, eso sí, está descolgado a cinco unidades del segundo (Marsella) y del tercero (Lens), y a siete enteros del líder París Saint-Germain, que el sábado había vencido 3-0 a Le Havre.

En su triunfo del domingo, Giroud remontó con sus dos dianas (40' y 77' de penal) el tanto inicial de Willem Geubbels (11') para el equipo capitalino.

El argelino Aïssa Mandi puso el tercero para el Lille en el 80, y en el 84 Lohann Doucet acortó para el París FC con el 3-2, que dio emoción a la recta final del partido en el estadio Pierre Mauroy.

En el descuento final, el Lille firmó el definitivo 4-2 con otro penal, esta vez marcado por el noruego Marius Broholm.

En el resto de partidos del domingo en el campeonato francés destacó el tropiezo del Lyon (7º) al empatar 0-0 en casa del colista Auxerre (18º).

Angers (11º) y Brest (14º) consiguieron sendos triunfos importantes en la lucha por la permanencia, en casa del Toulouse (10º) por 1-0 y frente al Metz (17º) por 3-2.

En ese último caso, gracias a un penal marcado en el minuto 90+10 por Romain Del Castillo.

En el otro partido del día, Nantes (15º) y Lorient (16º) igualaron 1-1 en un duelo vecinal.

Los dos tantos llegaron por medio del nigeriano Chidozie Awaziem, del Nantes.

El primero fue en contra de su equipo en el 45+1 y luego pudo compensar el fallo marcando para el Nantes en el 90+1.

