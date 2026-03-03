Gisèle Pelicot condecorada por presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez

La francesa Gisèle Pelicot, convertida en una figura mundial de la lucha contra la violencia de género, fue condecorada el martes por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien elogió su "determinación" y le expresó su "profundo respeto".

"Hizo que la vergüenza cambiara de bando y transformó el silencio en conciencia colectiva. Hoy hemos otorgado la Encomienda de la Orden del Mérito Civil a Gisèle Pelicot", dijo el jefe de gobierno en la red X.

Según un comunicado oficial, Pedro Sánchez subrayó la "determinación" de Pelicot de "encabezar un movimiento que trasciende fronteras, apoyando e impulsando un cambio cultural esencial para el conjunto de la sociedad mediante la defensa de los derechos y las libertades de las mujeres".

Sánchez le expresó además su "profundo respeto".

En las últimas semanas, Gisèle Pelicot ha visitado varios países europeos para presentar su libro, "Y la alegría de vivir", en el que esta septuagenaria relata las violaciones organizadas por su exmarido, que la drogaba, con decenas de hombres, así como el juicio histórico que la convirtió en un símbolo mundial de la lucha contra la violencia sexual.

En particular, fue recibida en Londres por la reina Camila.

Su libro salió el 17 de febrero en todo el mundo y se ha publicado en 22 idiomas. A finales de febrero, la obra, escrita junto con la periodista Judith Perrignon, encabezaba la lista de ventas en Francia.