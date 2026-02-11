Gisèle Pelicot habla sobre el terrible hallazgo de los delitos de violación cometidos por su esposo

PARÍS (AP) — El cerebro de Gisèle Pelicot se bloqueó cuando un agente de la policía francesa le reveló lo impensable.

“Cincuenta y tres hombres habían venido a nuestra casa para violarme”, recuerda que le dijo el agente.

Pelicot comparte detalles del horror que vivió, que hasta ahora se habían reservado en gran medida para los tribunales franceses, y cuenta públicamente su historia de supervivencia y valentía con sus propias palabras, en un libro y su primera serie de entrevistas desde que un histórico juicio en 2024 la convirtió en un icono global contra la violencia sexual y llevó a prisión a su esposo, quien la drogaba para que otros hombres pudieran agredir su cuerpo inerte.

Los extractos de “Un himno a la vida. La vergüenza tiene que cambiar de lado” publicados el martes por el periódico francés Le Monde, se remontan al 2 de noviembre de 2020, el día en que su mundo se vino abajo.

Su entonces esposo, Dominique Pelicot, había sido citado por la policía para ser interrogado después de que un guardia de seguridad de un supermercado lo sorprendiera grabando en secreto videos bajo las faldas de mujeres.

Gisèle lo acompañó y estaba completamente desprevenida para la bomba que le soltó el agente, Laurent Perret. Poco a poco y con cuidado, le explicó cómo el hombre al que ella consideraba un esposo cariñoso y a quien describía como “un tipo estupendo” la había convertido, de hecho, en la víctima involuntaria de sus perversiones.

“Voy a mostrarle fotos y videos que no le van a gustar”, dijo el oficial, según relata ella en el libro.

La primera mostraba a un hombre que violaba a una mujer que yacía de lado y llevaba un liguero.

“Esa de la foto eres tú”, indicó el policía.

Luego le mostró otra foto, y otra después de esa, extraídas de una colección de imágenes que Dominique Pelicot tomó de su esposa a lo largo de los años, cuando la dejaba inconsciente regularmente al adulterar su comida y bebida con drogas, para que los extraños que invitaba a su casa pudieran violarla y agredirla mientras él grababa.

Gisèle Pelicot no podía creer que la mujer inerte de las fotos fuese ella.

“No reconocía a los individuos. Ni a esa mujer. Tenía la mejilla muy flácida. La boca muy floja. Era una muñeca de trapo”, escribe en el libro.

“Mi cerebro dejó de funcionar en la oficina del sargento adjunto de la policía Perret”, agrega.

El impactante caso provocó un debate nacional acerca de la lacra de la cultura de la violación en Francia. El desgarrador juicio terminó en diciembre de 2024 con veredictos de culpabilidad para los 51 acusados.

Dominique Pelicot y otros 49 hombres fueron condenados por violaciones y agresiones sexuales durante un período de casi una década. Otro hombre fue condenado por drogar y violar a su propia esposa con la ayuda de Dominique Pelicot.

El tribunal encontró a Dominique Pelicot culpable de todos los cargos y lo sentenció a 20 años de prisión, la pena máximo posible.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.