Gisèle Pelicot, superviviente de múltiples violaciones, relata su terrible experiencia en sus memorias

Por Charlotte Van Campenhout

17 feb (Reuters) - Gisèle Pelicot, la mujer francesa cuyo marido fue condenado por invitar a decenas de hombres a violarla mientras estaba inconsciente ha publicado sus memorias, en las que relata los horrores que sufrió y por qué decidió hacer público un juicio que conmocionó al mundo. Su libro "Un himno a la vida", publicado el martes, relata el caso de violación múltiple de 2024 que convirtió a Pelicot, de 73 años, en un símbolo mundial de la lucha contra la violencia sexual y que impulsó a Francia a reformar su legislación sobre violación. Al explicar su decisión de renunciar a su derecho al anonimato, escribió: "Nadie sabría nunca lo que me habían hecho... Nadie, salvo los implicados en el juicio, que verían sus caras, los mirarían de arriba abajo y se preguntarían cómo distinguir a los violadores entre sus vecinos y amigos".

"UN AUTÉNTICO INFIERNO"

Al describir el momento en que se enteró de que su marido la había drogado y violado durante años, escribió que la policía le había preguntado inicialmente si ella y su entonces marido eran liberales. Cuando ella respondió que no, le mostraron imágenes de sí misma, inconsciente en la cama con hombres desconocidos.

"El agente dice un número. Me dice que cincuenta y tres hombres habían venido a mi casa para violarme", se lee en las memorias.

A continuación, relata cómo volvió a casa y tendió la ropa de su marido. "Era como un perro esperando a su amo junto a la puerta del jardín", escribió.

También describe la difícil tarea de contárselo a sus amigos y, sobre todo, a sus hijos, y cómo era consciente de que su hija Caroline estaba a punto de "pasar por un auténtico infierno" .

Además de su ahora exmarido Dominique Pelicot, 50 hombres fueron condenados por violar a Gisèle Pelicot.

"LA FE EN LAS PERSONAS... ES MI VENGANZA"

Durante el juicio, Gisèle Pelicot nunca se dirigió directamente a Dominique Pelicot, pero escribió que tenía pensado visitarlo en prisión para buscar respuestas. "¿Alguna vez pensó: 'Debo parar'? ¿Abusó de nuestra hija? ¿Cometió el crimen más abyecto de todos? ¿Tiene idea del infierno en el que vivimos? ... ¿Mató? ... Le haré todas estas preguntas. Necesito respuestas; me las debe".

Pelicot dice que ha sacado fuerzas de las miles de cartas que ha recibido de mujeres de todo el mundo y de las mujeres que esperaban fuera de la sala del tribunal.

"Poco después de que comenzara el juicio, empecé a recibir un montón de cartas al final de cada día... Prefería leer sus cartas antes que los periódicos; me daban la oportunidad de escuchar las voces de las mujeres", escribió.

"¿Cómo podía decirles a las mujeres... que su presencia fuera de la sala del tribunal me aliviaba lo que estaba sucediendo dentro?".

En su libro, Pelicot también describe cómo volvió a encontrar el amor con un hombre que conoció a través de amigos comunes.

La noche que lo conoció, recuerda en el libro, "estaba mareada de felicidad".

"Necesitaba volver a amar. No tenía miedo... Sigo teniendo fe en las personas. Antes, eso era mi mayor debilidad. Ahora es mi fuerza. Mi venganza". (Información de Charlotte Van Campenhout en Ámsterdam; edición de Richard Lough y Ros Russell; edición en español de Paula Villalba)