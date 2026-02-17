Giulia Pissagroia gana el Sony World Photography Awards 2026

En total, se seleccionaron a diez ganadores en diversas categorías, que incluyen viajes, retratos, objetos, movimiento, naturaleza, paisajes y fotografía creativa.

Giulia Pissagroia, una joven artista romana, recibió el premio por una fotografía en blanco y negro, espontánea y humorística, que captura las expresiones de una familia mientras disfruta del paisaje en Ornevegen, Noruega.

La ceremonia de premiación de los Sony World Photography Awards se llevará a cabo el 16 de abril, y las fotos ganadoras estarán expuestas en Somerset House, Londres, hasta el 4 de mayo.

Durante la ceremonia también se anunciará el premio Open Photographer of the Year, que recibirá un premio de US$ 5.000, así como equipos Sony para la digitalización de imágenes.

Este concurso, que celebra su décima novena edición, premia las mejores imágenes individuales tomadas en el último año y destaca la capacidad de una sola fotografía para despertar curiosidad, encender la imaginación y evocar una narrativa más amplia. Este año, el jurado del concurso recibió 430.000 imágenes de más de 200 países. (ANSA).