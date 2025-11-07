Giuliano Simeone: "Intento corregir las cosas que tengo que mejorar para ser mejor jugador"

MADRID, 7 Nov. 2025 (Europa Press) -

El atacante argentino del Atlético de Madrid Giuliano Simeone comentó este viernes que está atravesando un momento "muy feliz" en el equipo colchonero y recalcó que trabaja diariamente para "corregir las cosas" que puede mejorar con el objetivo de "ser mejor jugador".

"Estoy pasando un momento muy feliz y me centro en el día a día, en los entrenamientos, en seguir mejorando en cada partido y en intentar corregir las cosas que tengo que mejorar para seguir creciendo y ser mejor jugador", aseguró Giuliano Simeone en unas declaraciones a los medios oficiales del club tras recibir el premio 'Jugador Cinco Estrellas' de Mahou en el mes de octubre.

El extremo argentino, que marcó 1 gol, repartió 2 asistencias y destacó de manera notable en las tres últimas victorias del equipo colchonero, agradeció al resto del equipo por la ayuda, ya que "sin ellos no sería posible", y también dedicó unas palabras a la afición del equipo, que le votó para obtener este galardón.

"Agradezco a la gente que me eligió. La afición siempre está durante los 90 minutos apoyándonos y espero que sigan haciendo lo mismo. Se está demostrando mucho y siempre sentimos su apoyo incondicional para poder sacar toda nuestra energía y llevar los partidos a donde queremos", apuntó el internacional albiceleste.

Por último, el atacante también analizó a su próximo rival en LaLiga EA Sports, el Levante UD, un oponente "fuerte", que "lo está haciendo muy bien". "El Levante es un gran rival. Es un equipo recién ascendido, pero tendremos que estar atentos para hacerles daño", finalizó.