Giuseppe Meazza: Exigen indemnización del Inter y Milan
En caso de demolición del legendario estadio
1 minuto de lectura
Corbani envió una carta a los concejales y un documento presentado ante el Tribunal de Cuentas, que complementa la denuncia que presentó el pasado 2 de mayo sobre la venta del estadio.
El Giuseppe Meazza está en concesión desde el 1 de julio de 2000 hasta el 30 de junio de 2030 a ambos clubes.
“Observamos que ambos clubes han expresado públicamente su preocupación por la calidad del estadio Meazza, hasta el punto de solicitar su demolición”, afirma el documento firmado por Corbani.
“Por lo tanto, si el estadio, tras una evaluación minuciosa por parte de la administración municipal, presenta problemas críticos que no pueden solucionarse con medidas adecuadas de renovación o modernización, quedaría claro que el costo de la demolición debería ser asumido por los concesionarios que no han tomado las medidas necesarias para mantener el edificio eficiente y actualizado”, argumentó Corbani.
“Por lo tanto, si la negligencia en el mantenimiento del estadio Meazza fue tal que la única opción restante fue su demolición y la reconstrucción de un nuevo estadio, el municipio debería reclamar una indemnización que sólo pueda ser equivalente al costo de construcción de un nuevo estadio municipal”, concluye la nota del fundador del comité.
Corbani ya había calificado en julio pasado como "fraudulenta" la venta del estadio Giuseppe Meazza y las zonas aledañas en el distinto de San Siro al Inter y al Milan.
El fundador del Comité "Sí Meazza" también anunció el mes pasado en la sede del ayuntamiento de Milán que presentó una denuncia ante la fiscalía de la ciudad, el Tribunal Administrativo Regional (TAR) de Lombardía y el Tribunal de Cuentas para detener la venta del estadio a esos clubes. (ANSA).
