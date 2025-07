Giuseppe Meazza: Venta del estadio es "fraudulenta"

“Inter tiene deudas por 750 millones de euros y Milan por 350 millones, ¿y cómo pueden invertir 1200 millones de euros en la operación? Solo (Giuseppe) Sala y (Paolo) Scaroni lo saben", afirmó Corbani durante una rueda de prensa sobre el alcalde de Milán y el presidente del club rojinegro, respectivamente.

Corbani anunció en la sede del ayuntamiento de Milán que presentó una denuncia ante la fiscalía de la ciudad, el Tribunal Administrativo Regional (TAR) de Lombardía y el Tribunal de Cuentas para detener la venta del estadio a esos clubes.

"Es sólo una transacción inmobiliaria porque el estadio no genera ingresos. El ayuntamiento de Milán tiene la capacidad de financiar la modernización del estadio sin recurrir a las arcas municipales. Tiene todos los medios y trámites administrativos para hacerlo, sin tener que gastar un céntimo, y si no lo hace, es una decisión política, no económica", aseveró Corbani.

Según el Comité "Sí Meazza", lo que el municipio alega en su escrito de defensa ante el TAR es "descabellado", a saber, que incluso si se renovara el estadio sin construir uno nuevo, el municipio no podría cubrir su gestión y mantenimiento, "lo que implica costos exorbitantes".

Corbani explicó este escenario: "hay 3,2 millones de euros anuales en costos de mantenimiento del estadio existente, calculados a partir de los últimos tres años. Considerando cinco años, o sea el período de 2025 a 2030, los costos totales de mantenimiento ascienden a 16,4 millones de euros", refirió.

El fundador del Comité "Sí Meazza", que busca evitar la demolición del estadio, aseguró que los costos de mantenimiento ordinarios y extraordinarios ascienden a 9,5 millones de euros anuales.

"Lo único excesivo y desorbitado aquí es el costo económico de demoler el estadio, los 52 millones de euros previstos en el documento del 5 de septiembre de 2022, y el coste medioambiental", insistió Corbani.

"Me parece curioso, casi indecente, que un alcalde condicione la venta de San Siro para seguir en el cargo. Entiendo que si hubiera dicho: 'construyamos 10.000 viviendas sociales', esta operación de San Siro ya no tendría una relación política, pero es algo completamente distinto", concluyó Corbani.

A su vez, Carlo Monguzzi, concejal del Partido Verde, indicó en la misma conferencia de prensa que la venta del Giuseppe Meazza y de sus alrededores "se está hundiendo porque no hay suficientes fondos".

"El ánimo en la ciudad ha cambiado. Sólo un pequeño grupo de personas y algunos sectores de partidos políticos siguen apoyando la venta del Meazza.

Sala avanza como un tren, pero no entiendo a los partidos que acaban de pedir su descontinuación", remarcó Monguzzi. La venta del estadio y sus alrededores a los clubes se ha pospuesto hasta septiembre tras la evolución de las investigaciones urbanísticas, pero según Monguzzi, quien ha criticado el acuerdo durante mucho tiempo, es posible que no tenga suficientes fondos. "Se necesitan 25 concejales para aprobar la resolución, y no hay 25 concejales de centroizquierda en el ayuntamiento dispuestos a estar en la cámara y votar sobre ella", relató Monguzzi. "Es impensable que el componente ambientalista y de izquierdas del Ayuntamiento, en la resolución más importante de los últimos años, sea reemplazado por el de centroderecha. Es políticamente inaceptable. Cada uno tomará sus propias decisiones, pero sería enormemente grave", advirtió el concejal del Partido Verde. Las cifras muestran que hay 31 concejales mayoritarios, y se necesitan 25 para aprobar la resolución. Actualmente, quienes se oponen son Monguzzi, Francesca Cucchiara y Tommaso Gorini, también asesores del Partido Verde. Similar es la posición de los dos asesores del Partido Demócrata, Rosario Pantaleo y Alessandro Giungi; y del concejal del grupo mixto Enrico Fedrighini. Un séptimo concejal que evalúa sumarse es Marco Fumagalli, de la lista Sala, quien es crítico de la operación, pero está estudiando los documentos para determinar cómo proceder en septiembre. Por su parte, Claudio Trotta, reconocido promotor de conciertos y fundador de la compañía Barley Arts, aseveró que el Giuseppe Meazza "puede seguir en pie con o sin Inter y Milan". Trotta quería presentar una oferta, junto con otros operadores de entretenimiento en vivo, para el estadio de San Siro, pero posteriormente se quejó en una carta enviada a Sala de la imposibilidad de participar en la licitación municipal debido a los ajustados plazos. "Milán podría presumir de tener un estadio de entretenimiento de 360 grados y ser un ejemplo europeo, pero es más fácil decir que si Inter y Milan se van, no será bueno y será perjudicial para la ciudad", reflexionó Trotta. "La importancia de los conciertos para el estadio es evidente, pero desde 2019, los proyectos presentados por los equipos para el Meazza apenas han mencionado conciertos", explicó el promotor. "Millones de personas han mantenido vivo el estadio, incluso con dinero. ¿Quiénes pusieron el dinero? Los aficionados al fútbol y los compradores de entradas para conciertos, y es una economía sana", enfatizó Trotta. En este proceso de venta del estadio a los clubes, "no hay otra visión de futuro que imaginar un estadio para los ricos y adinerados, pero el estadio es un bien público que se puede renovar y mejorar para el público. Este es el tema que nunca se discute", concluyó Trotta. (ANSA).