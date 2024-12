GivingTuesday: Melinda French Gates igualará 1 MDD en donaciones a grupos de apoyo a mujeres

NUEVA YORK (AP) — Melinda French Gates ofreció igualar hasta 1 millón de dólares en donaciones a dos organizaciones sin fines de lucro para impulsar los donativos en el GivingTuesday, que se ha convertido en un importante día de recaudación de fondos para las organizaciones benéficas.

Durante más de una década, el martes después del Día de Acción de Gracias, las organizaciones caritativas han pedido donaciones u otro tipo de apoyo a sus redes.

“Es un buen momento para recordar a la gente que estamos mejor cuando damos algo, y todos tenemos algo que dar”, dijo French Gates en una entrevista donde habló sobre su entusiasmo por el GivingTuesday. La Fundación Bill & Melinda Gates fue uno de los primeros promotores de esa fecha, que comenzó como un hashtag y un proyecto en el 92nd Street Y en Nueva York, y se convirtió en una organización a partir de entonces.

Se calcula que, el año pasado, los donantes aportaron cerca de 3.100 millones de dólares en el GivingTuesday, pero el número total de personas que participaron disminuyó. Asha Curran, directora ejecutiva de la organización GivingTuesday, quien hizo este cálculo, dijo que las igualaciones como la de French Gates ayudan a hacer que las personas donen.

“Realmente compartimos el compromiso con la idea de que la filantropía no está solo en manos de los ultrarricos”, dijo. “Realmente se necesita que todos contribuyan a una sociedad saludable a través de la generosidad”.

Una Osili, decana asociada en la Escuela de Filantropía de la Familia Lilly en la Universidad de Indiana, dice que, aunque menos hogares estén aportando, las donaciones podrían mantenerse estables porque quienes donan están dando más.

“Mi lado optimista diría, ciertamente, que hay muchas razones para pensar que las donaciones se mantendrán, al menos, estables”, dijo Osili. “Pero lo que hemos visto en los últimos años es que, especialmente la inflación, aunque se ha moderado, es una preocupación para muchos hogares comunes”.

French Gates, a través de su organización Pivotal, planea igualar hasta 500.000 dólares en donaciones a dos organizaciones: Vote Mama Foundation, que apoya a las madres que se postulan para cargos políticos, y el Instituto Rosalynn Carter para Cuidadores, que aboga por las personas que cuidan a otros. Las organizaciones tienen 10 días para recaudar los fondos y pedirán a los donantes que utilicen la plataforma de financiación colectiva sin fines de lucro Every.org, que rastreará las donaciones que serán igualadas.

“Esta fue Melinda. Fue una completa sorpresa para nosotros”, dijo Liuba Grechen Shirley, fundadora y directora ejecutiva de Vote Mama Foundation.

Su organización desea facilitar que las madres ocupen cargos políticos, desde juntas escolares locales hasta el Senado. Fundó la organización tras postularse para el Congreso en 2018, cuando solicitó con éxito a la Comisión de Elecciones Federales que usara fondos de campaña para financiar la atención infantil. Ahora, todos los candidatos federales pueden pagar este tipo de atención con fondos de campaña, y muchos estados han aprobado leyes similares.

“Lo usan los hombres. Lo usan las mujeres. Lo usan madres y padres, y demócratas y republicanos”, dijo Grechen Shirley. “Pero la mayoría de los fondos los utilizan las mujeres, y la mayoría de esos fondos los utilizan mujeres de color. Así que realmente tiene la capacidad de transformar el panorama político”.

Mediante su donación y su apoyo, French Gates ha defendido la licencia familiar pagada, el apoyo a los cuidadores y la reducción del costo de la atención infantil. Apoyó a la vicepresidenta Kamala Harris en la contienda presidencial, pero dijo que la derrota de la excandidata no le impediría continuar su trabajo.

El Instituto Rosalynn Carter para Cuidadores es una de las primeras organizaciones en hablar sobre el trabajo de cuidado, dijo French Gates. Paurvi Bhatt, directora del instituto, dijo que French Gates mantuvo una larga y entrañable relación con la ex primera dama, Rosalynn Carter, quien falleció el año pasado.

“Se basa en una relación muy estrecha que hemos tenido durante varios años”, dijo Bhatt sobre la igualación.

Este compromiso público en el GivingTuesday es el más reciente que French Gates ha hecho desde que dejó la Fundación Gates en mayo. (French Gates y Bill Gates, su exesposo y el multimillonario cofundador de Microsoft, anunciaron su divorcio en 2021). Ella se comprometió a aportar 1.000 millones de dólares para apoyar a mujeres y familias durante dos años. Eso incluyó 250 millones para apoyar la mejora de la salud de las mujeres a escala mundial y dio a 12 líderes 20 millones de dólares a cada uno para que los distribuyeran entre las organizaciones sin fines de lucro de su elección antes de finales de 2026.

“La razón por la que he dicho tan decisivamente que ‘Esto es lo que voy a hacer a continuación’, es que quería que la gente supiera que no me voy a ir”, dijo French Gates. “Mis valores siguen aquí. Y este trabajo sobre ‘¿Cómo hacemos una sociedad más equitativa?’ Hay mucho trabajo por hacer en Estados Unidos”.

___

The Associated Press recibe apoyo financiero para la cobertura noticiosa en África de la Fundación Bill & Melinda Gates Foundation, y de Pivotal Ventures para la cobertura noticiosa de las mujeres en la fuerza laboral y en las cámaras legislativas.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

AP