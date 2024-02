SOLIHULL, Inglaterra--(BUSINESS WIRE)--feb. 13, 2024--

GKN Powder Metallurgy, líder mundial en pulvimetalurgia y soluciones innovadoras y sostenibles para una amplia gama de aplicaciones industriales y de automoción, ha recibido la calificación de Platino de EcoVadis por sus extraordinarios resultados en materia de sostenibilidad.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20240213848572/es/

GKN Powder Metallurgy awarded the EcoVadis Platinum Medal (Graphic: Business Wire)

En todas sus unidades de negocio y con un total de 27 plantas de fabricación en todo el mundo, GKN Powder Metallurgy ha sido reconocida con la Medalla de Platino, un galardón que sitúa a la empresa en el 1 % superior de entre más de 125 000 empresas evaluadas en las áreas de Trabajo y Derechos Humanos, Medioambiente, Ética y Compras Sostenibles. Este premio representa una referencia para las empresas que demuestran los más altos niveles de gestión en materia de sostenibilidad.

Este premio refleja los esfuerzos de GKN Powder Metallurgy por avanzar en la gestión y las prácticas de fabricación sostenibles, lo que incluye el establecimiento de objetivos basados en la ciencia (SBTi), la aplicación de estrategias de descarbonización y el objetivo de alcanzar cero emisiones netas de gases de efecto invernadero en un plazo ambicioso. Ya hay varias plantas de la empresa que funcionan con energía limpia. En general, el proceso pulvimetalúrgico de la empresa se basa en gran medida en materiales reciclados, lo que contribuye a una economía circular gracias a la reutilización de recursos y la conservación de materias primas.

Diego Laurent, su director ejecutivo, declaró: "Estamos muy orgullosos de recibir esta distinción. Es una muestra de nuestro verdadero compromiso con la sostenibilidad y de los progresos realizados en nuestra empresa. Mientras nos tomamos un momento para celebrar este logro como equipo, volvemos a comprometernos con los valores que nos han hecho merecedores de este reconocimiento, y nos concentramos en seguir avanzando por esta senda ininterrumpida".

Para más información acerca de GKN Powder Metallurgy y sus iniciativas de sostenibilidad, visite https://www.gknpm.com/sustainability.

Acerca de GKN Powder Metallurgy

GKN Powder Metallurgy responde a los complejos desafíos de los mercados automovilístico e industrial con soluciones sostenibles e innovadoras a través de la mejor tecnología pulvimetalúrgica de su clase. Es uno de los principales proveedores mundiales de materiales pulvimetalúrgicos, componentes, aplicaciones y soluciones de electrificación a través de sus tres unidades de negocio GKN Powders/Hoeganaes, GKN Sinter Metals y GKN Additive. GKN Powder Metallurgy está comprometida con objetivos sostenibles y ofrece conocimientos líderes en metales en polvo, ingeniería innovadora y una amplia experiencia en procesos para transformar las ideas en producción. GKN Powder Metallurgy forma parte de Dowlais Group plc y cuenta con más de 5000 profesionales con ideas innovadoras en 27 ubicaciones, lo que convierte a su red mundial de ingeniería en un referente. gknpm.com

Acerca de EcoVadis: EcoVadis es el mayor y el más reconocido proveedor de calificaciones y orientación sobre sostenibilidad empresarial para más de 125 000 empresas calificadas de todo el mundo.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20240213848572/es/

CONTACT: GKN Powder Metallurgy

Christiaan Klaus

Director de Marketing Estratégico Global

christiaan.klaus@gknpm.com

Keyword: europe

Industry keyword: general automotive engineering automotive manufacturing recycling manufacturing automotive professional services machine tools, metalworking & metallurgy environmental, social and governance (esg) environment dei (diversity, equity and inclusion) sustainability other automotive other manufacturing

SOURCE: GKN Powder Metallurgy

Copyright Business Wire 2024.

Pub: 02/13/2024 07:32 am/disc: 02/13/2024 07:31 am

http://www.businesswire.com/news/home/20240213848572/es