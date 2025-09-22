Glaciar suizo Gries se derrite a un ritmo alarmante

Por Cecile Mantovani y Denis Balibouse

OBERGOMS, Suiza, 22 sep (Reuters) - El glaciar Gries de Suiza, de 5,4 kilómetros de longitud y un centro neurálgico de investigación, retrocede a un ritmo alarmante a medida que el cambio climático acelera un deshielo sin precedentes en todo el país, dijo el servicio suizo de vigilancia de glaciares.

"Se trata de un glaciar moribundo", dijo Matthias Huss, director de Glacier Monitoring Switzerland (GLAMOS), señalando que la profundidad del hielo se redujo seis metros en los 12 meses hasta septiembre de 2025.

Entre 2000 y 2023, el glaciar, situado en el cantón meridional de Valais, redujo su longitud en 800 metros. Hoy es 3,2 kilómetros más corto que en 1880, con un espesor medio de hielo de 57 metros.

La cruda realidad del rápido deshielo de los glaciares quedó patente en mayo de 2025, cuando un catastrófico desplome del glaciar destruyó el pueblo de Blatten, también en el cantón de Valais.

Huss culpó del deshielo del glaciar Gries a los años secos consecutivos de 2022 y 2023, y a un verano cálido de 2025, a pesar del alivio momentáneo que supusieron las fuertes nevadas de mediados de abril de este año.

"Necesitaríamos mucha más nieve para contrarrestar el efecto de los veranos muy cálidos. Y este verano de 2025, de nuevo, fue demasiado cálido", dijo Huss.

En sus puntos más bajos, el glaciar podría fundirse en cinco años, dijo, mientras que en altitudes de unos 3000 metros, tardará unos 40 o 50 años en desaparecer.

Unos 100 glaciares han desaparecido entre 2016 y 2022 en Suiza, según GLAMOS.

Desde la década de 1990, la pérdida de hielo ha aumentado en casi todas las regiones del mundo debido principalmente a un mayor deshielo en verano, según un nuevo informe de la Organización Meteorológica Mundial.

Por tercer año consecutivo, todas las regiones glaciares de la Tierra han registrado pérdidas de hielo. (Redacción de Olivia Le Poidevin en Ginebra. Editado en español por Javier López de Lérida)