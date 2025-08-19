Glaciar Ventina en Italia se ha derretido tanto que solo puede ser monitoreado de forma remota

ROMA (AP) — El glaciar Ventina, uno de los más grandes en el norte de Lombardía, Italia, se ha derretido tanto debido al cambio climático que los geólogos ya no pueden medirlo de la manera en que lo han hecho durante los últimos 130 años.

Después del caluroso verano de este año, los geólogos descubrieron que las simples estacas utilizadas como puntos de referencia para medir la retracción del glaciar cada año están ahora enterradas bajo deslizamientos de rocas y escombros que han hecho que el terreno sea demasiado inestable para futuras visitas en persona.

El Servicio Glaciológico de Lombardía dijo el lunes que ahora utilizará imágenes de drones y teledetección para realizar el seguimiento de la constante reducción.

Los geólogos dicen que el glaciar Ventina ya ha perdido 1,7 kilómetros de longitud desde que se colocaron los primeros puntos de referencia de medición en el frente del glaciar en 1895.

El deshielo se ha acelerado recientemente, con el glaciar perdiendo 431 metros en los últimos diez años, casi la mitad de eso desde 2021, agregó. Es otro ejemplo de cómo el calentamiento global acelerado está derritiendo y reduciendo los glaciares de Europa, causando una serie de repercusiones ambientales y de otro tipo.

“Mientras que hasta la década de 1980 aún podíamos esperar que hubiera ciclos normales de retracción o al menos una retracción contenida, en los últimos 40 años ha ocurrido algo verdaderamente impactante”, señaló Andrea Toffaletti, miembro del Servicio Glaciológico de Lombardía.

Los glaciares de montaña de Italia, que se encuentran en los Alpes y en los Dolomitas en el norte, y a lo largo de los Apeninos centrales, han estado retrocediendo durante años debido a las insuficientes nevadas del invierno y a los veranos extremadamente calurosos. Los glaciares siempre se derriten un poco en verano, y el deshielo alimenta arroyos y ríos de montaña.

Pero los veranos calurosos “ya no pueden garantizar la supervivencia del manto de nieve invernal” que mantiene intacto al glaciar, dijo Toffaletti.

“Para regenerarse y mantenerse en equilibrio, una cierta cantidad de nieve residual del invierno debe permanecer en la superficie del glaciar al final del verano.

Y esto está ocurriendo cada vez con menos frecuencia”, explicó.

Según el servicio de Lombardía, los Alpes son un punto crítico climático, con un aumento de la temperatura el doble del promedio global desde tiempos preindustriales, lo que ha resultado en la pérdida de más del 64% del volumen de los glaciares alpinos.

En febrero, la revista Nature reportó sobre un estudio que muestra que los glaciares del mundo perdieron hielo a un ritmo de aproximadamente 255.000 millones de toneladas (231.000 millones de toneladas métricas) anualmente de 2000 a 2011, pero que se aceleró a aproximadamente 346.000 millones de toneladas (314.000 millones de toneladas métricas) anualmente durante aproximadamente la siguiente década.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.