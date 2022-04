Glaciares de CO2 de Marte fluyen como los de la Tierra

Los glaciares de dióxido de carbono se están moviendo, creando depósitos de kilómetros de espesor en la región polar sur de Marte, algo que podría haber estado sucediendo durante más de 600.000 años.

Es la conclusión de un estudio publicado en Journal for Geophysical Research-Planets por el investigador del PSI (Planetary Science Institute) Isaac Smith. "Los depósitos de CO2 que se identificaron por primera vez en 2011 fluyen hoy, al igual que los glaciares en la Tierra".

"Hace aproximadamente 600.000 años, el hielo de CO2 comenzó a formarse en el polo sur marciano. Debido a los ciclos climáticos, el hielo aumentó en volumen y masa varias veces, interrumpido por períodos de pérdida de masa por sublimación", dijo Smith en un comunicado. "Si el hielo nunca hubiera fluido, entonces estaría principalmente donde se depositó originalmente, y el hielo más grueso solo tendría unos 45 metros de espesor. En cambio, debido a que fluyó cuesta abajo hacia cuencas y canales en espiral, cuencas curvilíneas, donde se estanque, fue capaz de formar depósitos que alcanzaron un kilómetro de espesor.

"Los glaciares tienen suficiente masa que, si se sublimaran, duplicarían la presión atmosférica del planeta. Es una cantidad asombrosa, y un artículo de 2018 del científico principal de PSI, Than Putzig, la midió con mayor precisión", dijo Smith. "El glaciar más largo tiene unos 200 kilómetros de largo y unos 40 kilómetros de ancho. ¡Son grandes! Esa actividad está en curso, pero las tasas de flujo probablemente alcanzaron su punto máximo hace unos 400.000 años, cuando la deposición era mayor. Estamos en un período lento porque el hielo está disminuyendo en masa, y eso ralentiza los glaciares".

El trabajo reciente realizado en parte en PSI investigó las leyes de flujo o las propiedades de resistencia del hielo de dióxido de carbono. Ese trabajo encontró que el hielo de CO2 fluye cerca de 100 veces más rápido que el hielo de H2O en condiciones marcianas y en pendientes altas. Es por esto que el hielo de CO2 se comporta como glaciares donde el resto del casquete de H2O que lo soporta aparece estacionario.

El análisis de los resultados del modelado glacial, utilizando el modelo de sistema de capa de hielo y nivel del mar de la NASA, respaldado por dos coautores y adaptado por Smith para trabajar en Marte y con CO2, mostró que el hielo de CO2 no se había movido por métodos típicos. "La deposición atmosférica pondría el hielo en un patrón que no vemos. Sería mucho más uniforme y más delgado. Lo que proporciona la interpretación del glaciar es un mecanismo para mover el hielo desde lugares altos, hacia las cuencas más bajas que también están en latitud más baja", dijo Smith. "Si la deposición atmosférica fuera el único proceso que actúa sobre el hielo, entonces la mayor parte se encontraría en la latitud más alta y en la elevación más alta. Ese no es el caso. El hielo fluye cuesta abajo hacia las cuencas, al igual que el agua fluye cuesta abajo hacia los lagos. Solo el flujo glacial puede explicar la distribución que encontramos en 2018".

El trabajo adicional de Smith y su equipo encontró varias características superficiales que son muy buenos análogos a las características que vemos en los glaciares terrestres. Estos incluyen perfiles topográficos, grietas y crestas de compresión que se asemejan a las características terrestres. Esto fortaleció las conclusiones y proporcionó una base para comparar con los modelos.

La Tierra, Marte y Plutón son los únicos cuerpos en el Sistema Solar que se sabe que tienen hielo que fluye activamente, pero probablemente no estén solos. Existen numerosos tipos de hielo en el sistema solar, y con el aumento del número de plantas enanas, es probable que algunas de ellas tengan glaciares de monóxido de carbono o metano, incluso más exóticos que los glaciares de hielo seco recién descubiertos en Marte.